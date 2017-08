Die Tage des Überlebenskünstlers Zuma sind wohl gezählt

Von aussen betrachtet mutet es wie ein Wunder an, dass der immerhin von fast 800 Anklagepunkten belastete und von immer neuen Korruptionsvorwürfen geplagte Jacob Zuma noch immer Präsident von Südafrika ist. Sein regierender Afrikanischer Nationalkongress (ANC), die frühere Widerstandsbewegung, hätte in den vergangenen Jahren wahrlich mehr als genug Gründe für seine Abwahl gehabt. Aber bislang ist es dem 75-jährigen Staatschef stets gelungen, alle Rücktrittsforderungen und Misstrauensanträge souverän abzuschmettern – auch diese Woche wieder im Parlament zu Kapstadt.

Zumas achtjährige Amtszeit hat die nach dem Ende der Apartheid errichtete junge Demokratie am Kap in die schlimmste Krise ihrer 23-jährigen Geschichte gestürzt. Fast 200’000 E-Mails, die derzeit noch immer von einem investigativen Journalisten-Netzwerk ausgewertet und tröpfchenweise veröffentlicht werden, lassen keinen Zweifel mehr daran zu, dass weite Teile der Zuma-Regierung mit der indischen Unternehmerfamilie Gupta unter einer Decke stecken – und beide sich gemeinsam unverfroren an den Fleischtöpfen des Staats bereichern. Beobachter wie der Johannesburger Kolumnist Justice Malala sprechen ganz unverhohlen von einer «Parallelregierung». Zuma sei im Zusammenspiel mit den Guptas dabei, sämtliche von Nelson Mandela erkämpften Errungenschaften wie die Versöhnung zwischen Schwarz und Weiss oder den Respekt vor der vorbildlichen Verfassung des Landes in Rekordzeit zu ruinieren, schimpft Malala.

Der Staat als Selbstbedienungsladen

So bekommen die Guptas vom Staat ständig neue Aufträge zugeschanzt – und zahlen der weit verzweigten Klientel des Präsidenten, darunter auch einigen seiner 21 Kinder, im Gegenzug offenbar viel Geld für die gewährten Gefälligkeiten. Der tief im Herzen der Macht verankerte Gupta-Clan hat sogar ein entscheidendes Mitspracherecht dabei, wer in Zumas Regierung Minister wird oder wer die grossen Staatskonzerne wie den Strommonopolisten Eskom lenkt, die dann zum eigenen finanziellen Vorteil ausgenommen werden.

All das ist durch die E-Mails zu grossen Teilen minutiös belegt und hat dem Zutrauen der Investoren schweren Schaden zugefügt. Dass Zuma trotz immer neuer, oft ungeheuerlicher Vorwürfe weiter im Amt ist, liegt also vor allem an seiner Klientelpolitik und einer offenbar handlungsunfähigen Regierungspartei. Unter ihm ist Südafrika zu einem gigantischen Selbstbedienungsladen der einstigen Widerstandsbewegung geworden.

Nicht einmal der Ausbau von Zumas Privatresidenz zum Palast in dem Zuludorf Nkandla, der fast 250 Mio. Rand (damals fast 20 Mio. Euro) verschlang, brachte den Staatschef ins Wanken. Als ihm das Höchste Gericht des Landes vor einem Jahr bescheinigte, im Zuge des Skandals die Verfassung gebrochen zu haben, ignorierte er den Schuldspruch einfach und machte weiter, als sei nichts geschehen.

Mit der Wirtschaft geht’s bergab

Kein Wunder, dass sich Südafrika seit seiner Machtübernahme im Jahr 2009 in einem stetigen wirtschaftlichen Sinkflug befindet und die bereits extrem hohe Arbeitslosigkeit gerade erst mit 27,7% auf ihren höchsten Stand in fast 15 Jahren geschnellt ist. Wenn man all die Südafrikaner dazuzählt, die ihre Stellensuche längst entmutigt abgebrochen haben, liegt die Arbeitslosenquote sogar bei fast 40%. Erst im April hatten die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Landes, entnervt über die immer neuen Eskapaden Zumas, auf Ramschstatus hinuntergestuft.

Doch mit den sogenannten durchgesickerten E-Mails des Gupta-Clans scheint der Wind zu drehen: Im vergangenen Monat hatte sich selbst Vizepräsident Cyril Ramaphosa, Zumas grösster Gegner im Kampf um dessen Nachfolge, öffentlich vom Präsidenten distanziert. Er wolle nicht länger schweigen, sondern fortan darauf drängen, dass die vielen vorgebrachen Vorwürfe untersucht würden – zumal die Beweislage eindeutig erscheine. Sollte Ramaphosa seine Drohung diesmal wahr machen und der ANC endlich den Mut aufbringen, seinen Präsidenten mit dessen zahllosen Fehltritten zu konfrontieren, dürften Zumas Tage trotz der nun wieder versäumten Machtenthebung gezählt sein.