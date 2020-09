Die Tech-IPO-Pipeline ist prall gefüllt

Verrückte Zeiten. Während eine Seuche rund um den Erdball wütet, ­bereitet mehr als ein Dutzend Unternehmen aus der Tech-Welt ihren Börsengang vor. 2020 könnte eines der besseren Jahre für IPO (Initial Public Offerings) aus dem Technologiesektor werden.

Die meisten Gesellschaften wollen die Erstnotiz in den USA aufnehmen. Mit Ant Financial wird in China aber der grösste Börsengang jemals erwartet. An den beiden chinesischen Börsenplätzen in Hongkong und Schanghai könnte Ant nach bisherigen Schätzungen mehr als 30 Mrd. $ einspielen. So paradox, wie es auf den ersten Blick scheint, ist das IPO-Fieber dann aber doch nicht. Auffallend viele Unternehmen, die von der Coronapandemie profitieren, planen ihre erste Notiz.