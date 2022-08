Die Teflonbörse ist zurück

Das grosse Schreckgespenst der Aktienmärkte hat jüngst an Bedrohlichkeit eingebüsst: Die Inflationszahlen haben in den USA und Europa zuletzt konsolidiert. Wer seit dem Tiefpunkt im Juni auf eine Erholung an den Börsen gesetzt hatte, wurde nicht enttäuscht. Die Rally beweist einen längeren Atem, als ihr manch einer zugetraut hatte.

Nach einem Plus von 15% seit Mitte Juni steht der US-Leitindex S&P 500 gegenüber Jahresanfang noch 14% im Minus (vgl. Grafik unten). Der technologielastige Nasdaq Composite hat gar 20% geschafft – und ist damit definitionsgemäss im Bullenmarkt. Die kleinkapitalisierten Werte, gemessen am S&P 600, befinden sich mit einem Plus von 17% fast in einer neuen Hausse.