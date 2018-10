Die UBS-Investmentbank stösst an Grenzen

Das funktioniert nie!», so lautete 2012 die Reaktion vieler Beobachter auf die Ankündigung der UBS, ihre Investmentbank drastisch zu verkleinern. Im Rückblick und mit Blick auf den Abgang ihres langjährigen Leiters, Andrea Orcel, lautet das Urteil: Die neue Investmentbank funktioniert doch! Aber…

Der Vergleich von 2017 mit 2010 – das ist nach der Finanzkrise, jedoch noch vor dem Umbau – spricht eine deutliche Sprache: Die UBS-Investmentbank stemmte damals eine Bilanzsumme von knapp 1 Bio. Fr. – mehr als die gesamte UBS heute auf die Waage bringt. Davon beansprucht die Investmentbank jetzt noch lediglich rund ein Drittel.

Gesunken ist in dieser Zeit auch der Ertrag, von 12,5 Mrd. Fr. im Jahr 2010 auf heute noch 7,7 Mrd. Fr. Strategiekonform hat sich der Handelsertrag halbiert. UBS hat sich 2012 weitgehend vom Handel mit festverzinslichen Produkten zurückgezogen, mit dem sie 2010 noch 5,7 Mrd. Fr. Ertrag generierte. Der Fokus liegt heute auf dem Aktien- und Devisenhandel, in denen sie globale Spitzenplätze belegt. Ebenso zugelegt haben das kapitaleffiziente Beratungsgeschäft im Bereich Übernahmen und Fusionen sowie das Emissionsgeschäft, beispielsweise für Börsengänge.

Marge gesteigert

Profitiert von der Neuausrichtung hat die Rendite auf Stufe Vorsteuergewinn: Gemessen an den Aktiven ist sie von 1,2% auf 2,8% geklettert, in Relation zum Eigenkapital von 8,7 auf 13,4% – ein im Konkurrenzvergleich guter Wert.

So radikal wie die Bilanzsumme sank auch die Anzahl Mitarbeiter, von fast 17 000 auf unter 5000. Nicht Schritt gehalten haben die Personalkosten, die sich in der Periode lediglich gut halbiert haben.

Kapitalbedarf gesenkt

Deutlich abgenommen hat mit der Neupositionierung das Risiko: Lief die Bank 2010 gemäss ihrer Modelle noch Gefahr, an einem einzigen Tag bis zu 56 Mrd. Fr. zu verlieren, so ist dieses Risiko heute auf 9 Mrd. Fr. eingegrenzt. Das von der Investmentbank beanspruchte Kapital sank in der Folge von 25 Mrd. Fr. auf derzeit gut 9 Mrd. Fr. So weit, so erfolgreich.

Stellt man die Leistung der Investmentbank jedoch den anderen UBS-Divisionen gegenüber, zeigt sich eine andere Seite: Die Investmentbank beansprucht am meisten Kapital aller Divisionen – gleichzeitig rentiert sie am schlechtesten. Auch wenn das Investmentbanking punkto Rentabilität abfällt, der Vorsteuergewinn 2017 von 1,25 Mrd. Fr. bleibt gewichtig. Er lieferte fast ein Viertel zum Gruppenerfolg vor Steuern bei. Spitzenreiter in Sachen Effizienz und Gewinnbeitrag ist das Wealth Management der UBS, das lediglich 6 Mrd. Fr. Eigenkapital beansprucht, darauf aber eine Rendite von 37% erzielt, was zu einem Vorsteuergewinn von 2,3 Mrd. Fr. führt.

Ob das Investmentbanking der UBS heute zu gross oder zu klein ist, ist letztlich eine Frage der Perspektive. Konzernchef Sergio Ermotti jedenfalls hat der Investmentbank eine Fessel angelegt: Sie darf bezüglich Risiko und bilanzieller Verpflichtungen maximal rund ein Drittel des Gesamtengagements der Gruppe besetzen. Dieses Limit ist erreicht, einerseits, weil sich die Bilanzsumme der Bank seither stets verkürzt hat, andererseits, weil die Investmentbank in den letzten Jahren ganz leicht gewachsen ist.

In Fesseln gelegt

Per Ende 2017 hatte die Investmentbank noch einen Wachstumsspielraum von unter 5%, um innerhalb der vorgegebenen Parameter zu bleiben – ein Zustand, der kaum einem Investmentbanker passen dürfte. Um zusätzliche Deals oder Handelstransaktionen machen zu können, ist die Investmentbank heute auf das Wachstum der Vermögensverwaltungseinheiten angewiesen. Doch diese stagnierten in den letzten Jahren.

Offen ist, ob der dieses Jahr vollzogene Zusammenschluss der Divisionen Wealth Management und Wealth Management Americas zur neuen Superdivision Global Wealth Management helfen wird, die Wachstumsflaute zu überwinden. Bis dahin bleiben den Investmentbankern die Hände gebunden. Ihre Division ist heute zur Stagnation verpflichtet.