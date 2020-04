Die überraschenden Verlierer der Krise

Millionen von Menschen leben seit Wochen wegen der Corona­pandemie äusserst eingeschränkt. Restaurants und Cafés sind bis auf weiteres geschlossen. Wer nicht selbst seine Mahlzeiten kochen will, dem stehen kaum noch Alternativen zur Verfügung.

Grundsätzlich wäre das die perfekte Ausgangslage für Plattformen wie Just Eat Takeaway oder Delivery Hero, die Online-Bestellungen entgegennehmen und frisch zubereitete Mahlzeiten aus dem Restaurant nach Wunsch direkt nach Hause liefern. Zumal es auch in einigen Ländern Europas deutlich umständlicher geworden ist, selbst einkaufen zu gehen. Wer etwa in London in den Supermarkt gehen will, steht nicht selten eine halbe Stunde an, um überhaupt eintreten zu können. Auch Online-Supermärkte sind in der aktuellen Krisen wenig hilfreich, da selbst in der Schweiz kaum Zeitfenster für Lieferungen buchbar sind.