Die Uhr tickt im Handelsstreit

Die Suche nach einer Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit ist in eine kritische Phase eingetreten. Nachdem sie sich am Donnerstag und Freitag in Washington ein weiteres Mal auf Ministerebene getroffen haben, läuft beiden Seiten die Zeit davon, denn die USA drohen im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen die auf chinesischen Einfuhren erhobenen Strafzölle auf Waren im Umfang von 200 Mrd. $ ab dem 1. März von bisher 10 auf 25% anzuheben.

Dabei scheint es in den Gesprächen deutliche Fortschritte zu geben. Denn die zwei Parteien sind dabei, sich in Fragen zu nicht-tarifären Handelsbarrieren, Agrarprodukten oder auch zum Technologietransfer in bindenden Absichtserklärungen festzulegen. Trotz der vor allem auch an den Finanzmärkten zu spürenden wachsenden Nervosität herrscht darum vorerst auch keine Panik vor. Dafür hat schon einmal US-Präsident Donald Trump selbst gesorgt, denn er äusserte sich dahingehend, dass die bereits im vergangenen Dezember um zwei Monate verlängerte Frist nötigenfalls nochmals weiter ausgedehnt werden könnte.

Zeitliche Flexibilität scheint vor allem auch deshalb nötig zu sein, weil der Streit jüngst durch die Ausweitung auf den Wechselkurs noch komplexer geworden ist. Wie amerikanische Medien berichten, verlangt Washington, dass Peking den Yuan gegenüber dem Dollar zukünftig stabil hält. Die Regierung Trump befürchtet offenbar, dass China versucht sein könnte, über einen schwachen Yuan die in den Verhandlungen eingegangenen Konzessionen auszugleichen. Ziel der neuesten Forderungen scheint die Schaffung eines Mechanismus zu sein, durch den die bilaterale Handelsbilanz automatisch durch steigende Zölle im Gleichgewicht gehalten werden kann.

Die neueste Forderung kommt einem Erdbeben gleich. Die USA sowie andere fortgeschrittene Industriestaaten drängen die chinesische Zentralbank seit Jahren dazu, ihr Währungsregime zu lockern, denn durch die Abkehr von einer interventionistischen Wechselkurspolitik sollten die Ungleichgewichte im Handel Chinas mit der übrigen Welt reduziert werden. Peking ist dem zumindest teilweise nachgekommen. Das hat auch dazu beigetragen, dass China mittlerweile beinahe eine ausgeglichene Zahlungsbilanz ausweisen kann.

Vorderhand bleibt offen, welche Absichten Washington mit der in diesem so späten Stadium der Verhandlungen nachgeschobenen Forderung tatsächlich verfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass das geforderte Währungsregime einfach dazu dient, den auf Peking lastenden Reformdruck auch nach einer Lösung des Handelskonflikts aufrecht zu erhalten.

Unabhängig von dieser Frage ist eines sicher: Die Spannungen im Verhältnis von China zu Amerika werden auch im Falle eines Durchbruchs in den Verhandlungen nicht einfach von einem Tag auf den anderen verschwinden, denn die zwei Nationen sind nicht nur wirtschaftliche, sondern auch geostrategische Rivalen. Der Handelskrieg ist dabei nur ein Geplänkel.