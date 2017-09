Die USA, China und ihre gegenseitige Abhängigkeit

Präsident Donald Trump, der mit der ganzen Welt im Streit zu liegen scheint, hat wieder einmal die Möglichkeit eines Handelskriegs gegen China auf den Tisch gebracht. Mitte August wies er den US-Handelssonderbeauftragten an, eine Untersuchung der chinesischen Verletzungen intellektueller Eigentumsrechte einzuleiten. Im Rahmen des amerikanischen Handelsgesetzes von 1974 könnte die Trump-Regierung die Importe aus China daraufhin mit hohen und umfassenden Strafzöllen belegen.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Fakultätsmitglied der Yale University und ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia. Eine solche Entwicklung bliebe allerdings nicht folgenlos. Auch wenn die Vorwürfe gegen China stimmen, hätten Strafzölle gemäss dem jüngsten Bericht des Handelsbeauftragten an den Kongress über Chinas Befolgung der WTO-Regeln auf die Unternehmen und Konsumenten der USA ernste Auswirkungen. Dies ist, ob wir es wollen oder nicht, eine unvermeidliche Folge der tiefen Abhängigkeitsbeziehung zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften.

Ändert in einer menschlichen Beziehung, die von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt ist, eine der beiden Seiten die Bedingungen, fühlt sich die andere übervorteilt und reagiert entsprechend. Dies trifft auch auf Volkswirtschaften und ihre Politiker zu. Also ist es im Rahmen eines Handelskonflikts wichtig, über Wechselwirkungen nachzudenken – besonders über die chinesische Reaktion auf eine amerikanische Massnahme. Tatsächlich war dies genau der Punkt, den das chinesische Handelsministerium in seiner offiziellen Antwort auf Trumps Vorstoss betonte: China, so hiess es, werde «alle angemessenen Massnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte zu schützen».

Höhere Zölle bestrafen Amerikas Konsumenten

In der Hitze der amerikanischen Anschuldigungen gegenüber China werden die möglichen Auswirkungen einer chinesischen Vergeltungsmassnahme kaum berücksichtigt. Drei wirtschaftliche Folgen sind wahrscheinlich.

Erstens sind Zölle auf den Import chinesischer Waren und Dienstleistungen gleichbedeutend mit einer Steuererhöhung für die amerikanischen Konsumenten. Die Lohnstückkosten der chinesischen Produzenten betragen weniger als ein Fünftel derjenigen der anderen grossen ausländischen Lieferanten der USA. Wendet man die US-Nachfrage vom chinesischen Handel ab, werden importierte Waren zweifellos teurer. Solche höheren Kosten und ihr möglicher Einfluss auf die Inflation würden besonders die US-Arbeitnehmer der Mittelklasse, die bereits seit über drei Jahrzehnten unter stagnierenden Reallöhnen leiden, schwer treffen.

Zweitens könnten Strafzölle gegen China zu höheren Zinsen in den USA führen. Etwa 30% aller US-Staatsanleihen sind in ausländischem Besitz. Von diesen hält China gemäss den jüngsten offiziellen Daten vom Juni 2017 etwa 19%, was 1,15 Bio. $ entspricht – etwas mehr als Japan mit 1,09 Bio. $.

US-Unternehmen brauchen Exportmärkte

Im Zuge neuer US-Zölle wäre es wahrscheinlich, dass China diesen Anteil reduziert, auch weil das Land schon seit drei Jahren eine Diversifizierungsstrategie für seine Dollaranlagen verfolgt. In einer Zeit immer noch hoher US-Haushaltsdefizite – die nach den geplanten Steuerkürzungen und Ausgaben der Trump-Regierung noch steigen könnten – wird eine mangelnde Nachfrage des grössten ausländischen Gläubigers nach Staatsanleihen die Kreditkosten erheblich nach oben treiben.

Drittens sind die amerikanischen Unternehmen angesichts immer des noch schwachen Wachstums der Inlandnachfrage stärker auf die Nachfrage aus dem Ausland angewiesen. Doch diesen Einflussfaktor für die Wachstumsberechnung scheint die Trump-Regierung weitgehend zu ignorieren. Sie droht nicht nur China, Amerikas drittgrösstem und am stärksten wachsendem Exportmarkt, mit Handelssanktionen, sondern auch ihren Nafta-Partnern Kanada und Mexiko (dem grössten und dem zweitgrössten Exportmarkt). Aufgrund der Mechanik der gegenseitigen Abhängigkeit ist nicht zu erwarten, dass sich diese Länder mit solchen Massnahmen einfach abfinden, ohne ihrerseits den Zugang der USA zu ihren Märkten einzuschränken – was die Erholung der produzierenden Wirtschaftszweige gefährden könnte, die so zentral ist für Trumps Versprechen, Amerika «wieder gross zu machen».

Letztlich hat China hauptsächlich deshalb einen so hohen wirtschaftlichen Einfluss auf Amerika, weil die US-Inlandersparnisse so niedrig sind. Im ersten Quartal 2017 betrug die sogenannte Rate der Nettoinlandersparnisse – die gesamten, um Abschreibungen bereinigten Ersparnisse von Unternehmen, Haushalten und Regierungseinrichtungen – lediglich 1,9% des Nationaleinkommens, was weit unter dem langfristigen Durchschnitt der letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Höhe von 6,3% liegt. Angesichts geringer Sparquoten und weiter vorherrschenden Konsum- und Wachstumsbedarfs müssen die USA, um diese Lücke zu schliessen, Ersparnisse aus dem Ausland anziehen. Dies wiederum zwingt sie, gegenüber Ländern wie China massive Leistungsbilanz- und Handelsdefizite in Kauf zu nehmen.

Washington hat keine Trümpfe in der Hand

Ausgerechnet China, den amerikanischen Nafta-Partnern oder Deutschland die Schuld für die mangelnden Ersparnisse der US-Wirtschaft zu geben, ist reine politische Schikane. Eine Politik, die die Wirtschaft ermutigt, ihre Ersparnisse zu verschwenden und über ihre Verhältnisse zu leben, führt notwendigerweise zu Handelsdefiziten – ebenso wie die unfairen Handelspraktiken, die der faustische Pakt mit sich bringt, immer mehr ausländisches Kapital an sich ziehen zu müssen.

Im Jahr 2016 wiesen die USA gegenüber 101 anderen Ländern Handelsdefizite auf – ein multilaterales externes Ungleichgewicht, das seine Wurzel im chronischen amerikanischen Sparproblem hat. Dieses Problem kann nicht von China gelöst werden. Weil die Strafmassnahmen der Trump-Regierung zu grösseren Handelsdefiziten führen und die Sparquote im Inland noch weiter belasten, wird der Bedarf an Auslandkapital aus China und anderen Ländern ironischerweise noch grösser – was wiederum die gegenseitige Abhängigkeit weiter verschärft.

In seinen wirtschaftlichen Beziehungen zu China hält Amerika keine Trümpfe in der Hand. Sicherlich kann die Trump-Regierung Druck auf das Reich der Mitte ausüben, und in gewisser Hinsicht gibt es dafür auch gute Gründe. Aber die Frage, welche Folgen dieser Druck haben könnte, wurde bisher völlig ignoriert. China die Daumenschrauben anzuziehen, ohne diese Folgen zu berücksichtigen, könnte sich als Fehler epischen Ausmasses erweisen.

Copyright: Project Syndicate.