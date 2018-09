«Die USA fordern Unmögliches von China»

Herr Cramer-Flood, Sie stehen regelmässig in Kontakt mit amerikanischen Unternehmen, die in China aktiv sind. Wie sehen diese den Handelskrieg?

Sie sind mehrheitlich nicht so sehr über den Handelskrieg selbst besorgt – für die meisten Tochtergesellschaften von US-Unternehmen in China sind Zölle keine grosse Sache. Viel besorgter sind sie wegen möglicher weicher Vergeltungsmassnahmen, die sich gegen ihre Geschäftsinteressen in China richten.

Weshalb droht Peking mit einer «weichen» Vergeltung?

Sie bahnt sich an, sobald Chinas Fähigkeit erschöpft ist, mit Zöllen gegen die Trump-Regierung zurückzuschlagen, was in den nächsten Wochen geschehen wird. Wenn China dann weiterhin Härte und Kampfbereitschaft zeigen will, befürchten US-Unternehmen, dass die traditionellen chinesischen Beschränkungen des Marktzugangs verstärkt werden. Das ist die grösste Sorge von Managern in China. In den Hauptsitzen multinationaler Unternehmen hingegen ist man vor allem über mögliche Störungen der globalen Lieferketten besorgt.