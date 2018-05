Die USA sind der «Big Spender»

Die USA geben mit Abstand am meisten aus fürs Militär. Gemäss den Erhebungen des Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) für 2017 betrug der amerikanische Anteil an den globalen Verteidigungsausgaben von insgesamt 1739 Mrd. $ rund 35%. Das ist mehr als die Anteile der nachfolgenden sieben Staaten summiert. Von 2010 bis 2016 sanken die Rüstungsaufwendungen der USA, 2017 waren sie gemessen am Vorjahr stabil, und dieses Jahr sollen sie auf rund 700 Mrd. $ steigen. Der Militäraufwand am Bruttoinlandprodukt erreichte in den USA vergangenes Jahr 3,1%, verglichen mit 2,2% weltweit. An zweiter Stelle ist China, dessen Anteil von 13% jedoch auf Schätzungen beruht; das gilt auch für Saudi-Arabien auf Rang drei. Russlands Aufwendungen waren gut neunmal geringer als diejenigen der USA, erreichten jedoch 4,3% des BIP. An fünfter Stelle liegt erstmals Indien, das Frankreich überholt hat. Das pazifistisch verfasste Japan (2,6% Anteil) investierte relativ leicht mehr in seine Selbstverteidigungsstreitkräfte als Deutschland (2,5%) in die Bundeswehr, deren Einsatzfähigkeit angezweifelt wird. Mit Verteidigungsausgaben von nur 1,2% des BIP liegt Deutschland unter dem seit 2014 geltenden Nato-Richtwert von 2%; auch das Vereinigte Königreich, Italien und Kanada erfüllen diese Vorgabe nicht. Die neutrale Schweiz liess sich die Landesverteidigung 2017 just 0,7% des BIP kosten.