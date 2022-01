Die USA zwischen Kapitolsturm und Corona

Der US-Aktienmarkt ist dabei, mit einer sogenannten Santa Claus Rally das Jahr zu beenden. Gemeint sind damit die letzten fünf Handelstage im Dezember und die ersten beiden im neuen Jahr. Laut Bank of America avancierte der breite US-Aktienindex S&P 500 in dieser Periode seit 1928 in über drei Viertel der Fälle.

Mit einem Plus von rund 30% wird er das dritte Jahr in Folge zugelegt und den Tech-Index Nasdaq Composite und den Dow Jones Industrial hinter sich gelassen haben. Dem zugrunde liegen starke Ergebnisse der meisten US-Unternehmen in diesem Jahr nach Einbrüchen in der Coronakrise 2020. Die US-Wirtschaft soll nach Schätzungen der Forschungsgruppe Conference Board 2021 5,6% gewachsen sein.

Dominante Techriesen

An der US-Börse war dieser Bullenmarkt 2021 allerdings ein dünner. Er wurde vor allem von kräftigen Kursavancen weniger Titel getragen. Neben Energieunternehmen, die damit die Verluste des Vorjahres wettmachten, waren es insbesondere die Techriesen. Alphabet, Apple, Microsoft, Meta und Amazon haben über 30% zugelegt. Zu nennen sind hier auch der Chiphersteller Nvidia und der Elektroautobauer Tesla.