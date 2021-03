Die Utopie ist unsterblich

Epochenverschlepper – wenn einer dieses Etikett verdient, dann Michail Gorbatschow; etabliert hat diesen Begriff der aus der Zeit der niedergehenden Donaumonarchie stammende Schriftsteller Gregor von Rezzori. Unlängst ist die nahezu vergessene Gestalt Gorbatschow flüchtig auf den Bildschirmen auferstanden, aus Anlass seines 90. Geburtstags. Augenscheinlich aus Fleisch und Blut und am Leben, doch längst überlebt – der einstige Staatschef der untergegangenen Sowjetunion wirkte denn auch verloren, mehr jen- als diesseitig.

Wenige Wochen vor Gorbatschows eher etwas tristem Festtag wäre Friedrich Dürrenmatt hundert Jahre alt geworden. Auch er quasi archiviert, auf der Bühne passé, eingegangen in die Literaturgeschichte (sozusagen antizyklisch sei besonders die Lektüre seiner dokumentarisch-autobiographischen «Stoffe» empfohlen).

Die Wege von «Dürri» und «Gorbi» kreuzten sich einst – beinahe wenigstens. Im November 1990, kurz vor seinem Tod, hielt Dürrenmatt im bereits wiedervereinigten Berlin eine Laudatio auf Gorbatschow, dessen Stern schon stark im Sinken war. Gorbatschow war die Otto-Hahn-Friedensmedaille zugesprochen worden, doch der Geehrte hatte Dringenderes zu tun oder schätzte diese Ehrung, wohl mit Recht, als zu zweitrangig ein, um sie persönlich in Empfang zu nehmen. Dürrenmatt, in der berechtigten Annahme, sich mit dem Kremlchef unterhalten zu können, soll sich kräftig geärgert haben, als man ihm die Sachlage gestand. So entledigte er sich an dieser Geisterveranstaltung lustlos seiner Pflicht; danach soll er, durchaus untypisch, den ganzen Tag geschwiegen haben.

Kein Ende nach der Wende

So ist leider kein Austausch über den gescheiterten Helden aus Moskau, der den Sowjet-Sozialismus liquidierte, indem er ihn reformierte – Stoff für ein Königsdrama im Shakespeare-Tradition, «Michail I.» – und dem eigensinnigen Emmentaler erhalten. Der war weder klassischer Sozialist noch Liberaler, sondern einfach Dürrenmatt, ein Querdenker, als dies noch ein Ehrentitel war; sein Schreibpult war sein Standpunkt. Im Gegensatz zu Gorbatschow war «FD» vor allem kein Romantiker, kein Utopist, sondern eher ein Dystopist, der erklärtermassen stets nach der schlimmstmöglichen Wendung einer Geschichte suchte. Dürrenmatt war gegenüber dem Mann, der im Alleingang den kommunistischen Machtapparat hatte ändern wollen und dazu «neues Denken», ja nichts weniger als den «neuen Menschen» forderte, skeptisch – solche verstiegenen Appelle standen im krassen Gegensatz zu Dürrenmatts Bühnen- und Prosaschaffen.

Gorbatschows Versuch, einen «demokratischen Sozialismus» einzuführen, sei ein innerer Widerspruch, sagte Dürrenmatt denn auch – wie angetönt: keineswegs ein strammer Bürgerlicher, sondern ein nach allen Seiten Widerborstiger; in einem Interview zu dieser Zeit liess Dürrenmatt keinen Zweifel an seiner Nüchternheit: «Der Kommunismus ist für den Menschen nicht praktikabel. Seine natürliche Art, zu wirtschaften und zu leben, ist der Kapitalismus.» Damit machte sich FD in der Kulturschickeria, wo dergleichen ungeschminkte Bodenständigkeit seit jeher nicht ankommt, keine Freunde, doch er zog die denkerische Unabhängigkeit in seiner Neuenburger Eremitage wohliger Zeitgeist-Kumpanei ohnehin vor.

Das Wendejahr 1989 war nicht das Ende der Geschichte, nicht einmal das Ende der Utopien bzw. dieser einen Utopie. Dürrenmatt würde sich vielleicht gerade nicht darüber wundern, dass die vage Verheissung des «demokratischen Sozialismus» manchenorts in Europa und, verblüffenderweise, ausgerechnet in den USA wieder in Mode kommt, ungeachtet der schlagenden Evidenz von damals, als reihenweise rote Regime zusammenbrachen. Alle diese «Volksrepubliken» (gleich zweifacher Bezug auf das Volk, dem die Rolle zugedacht war, der Sekte der Erleuchteten zu gehorchen) glänzten unübersehbar mit wirtschaftlicher Misere, polizeistaatlicher Gängelung, zynischer Garnitur durch quasireligiöse Parolen, plus, nicht zu vergessen, mit massiver Schädigung der Umwelt.

Meint der Oberlehrer-Gassenhauer «Die Geschichte lehrt, dass sie nichts lehrt» eben das: Dass die Lektionen, die sie sehr wohl bereithält, nach spätestens einer Generation vergessen sind? Das auch; Geschichtsvergessenheit ist so verbreitet wie eh und je, mindestens. Es gibt sogar Gegenwartsvergessenheit, denn Venezuela oder Kuba führen tagtäglich unbestreitbar vor Augen, wie ein totalitäres Erlösungssystem aus einem reichen ein armes Land machen kann: Das Privateigentum abschaffen (ausser für die oberste Kaste), den Rechtsstaat schleifen und das Ganze als Fortschritt verklären. Doch es finden sich unweigerlich immer Glaubensselige, die sich durch Tatsachen nicht beirren lassen.

Die Wurzeln reichen eben tiefer. Die Schockstarre der radikalen Linken im seinerzeitigen Westeuropa dauerte nach dem Crash des real existierenden Sozialismus nur kurz. Diese Utopie war nie entsorgt, bloss vorübergehend nicht ganz schick, etwas umdeutungsbedürftig.

Die Pleite von 1989, gegen die sich Gorbatschow stemmte, die er jedoch am Ende contre coeur hinnahm statt das Heil im Unheil eines Kriegs zu suchen, die Pleite, die Dürrenmatt nicht überraschte, war nicht das Ende des Verlangens nach Utopien, das ist unsterblich. Die Weltliteratur ist durchsetzt von Utopien – Platons «Politeia», Thomas Morus’ «Utopia», Tommaso Campanellas «Sonnenstadt» usf. Stets sind sie Fabeln über den Unterschied zwischen dem Sein und dem Sollen, der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie wünschbar wäre. Zum Problem wird das, wenn die Darstellung eines perfekten Staats, wenn nicht gar des Paradieses hienieden als politisches Programm missverstanden bzw. missbraucht wird. Das führt geradewegs in die Dystopie, siehe dazu etwa Dürrenmatts vergessenes Drama «Die Wiedertäufer» (1967), das den damaligen Utopismus jenseits der Mauer anklingen liess; so spricht der selbsternannte König Jan Bockelson von «Träumen einer bessren Welt, die halt das Volk so träumt», Träume, die er der Menge andreht, bis sie als Albträume erkennbar werden.

Der neue Mensch – schon wieder

Eine liberale Utopie gibt es per definitionem nicht. Liberale Verfassungen sind bloss Regelwerke, trockene Geschäftsordnungen; tieferen Lebenssinn und Nestwärme hat jeder selber zu suchen. Utopien dagegen bedienen nicht die Vernunft oder sind sogar eindeutig vernunftwidrig, auf den Stufen Affekt und Fantasie aber sind sie verführerisch. Umgekehrt ist das der Schwachpunkt des liberalen Ideenkranzes – die Kopflastigkeit und die Zumutung der Selbstverantwortung. Utopische Sehnsucht ist dem Menschen angeboren und nicht auszutilgen. Gefährlich wird sie erst, wenn sie von der privaten seelischen Ausstattung zum gesellschaftlichen Dogma erhoben wird. Eine Utopie kann sich als unverwüstlich erweisen – ungeachtet jeder Erfahrung –, vielleicht gar wenn oder weil sie bisher immer gescheitert ist, denn so bleibt die Lehre rein, unbefleckt von der schmutzigen Realität: Beim nächsten Mal, zum Beispiel, wird dann der wahre Sozialismus siegen, denn bisher wurden halt einfach stets nur falsche Sozialismen ausprobiert.

Nicht dass heute sozialistische Revolutionen zu befürchten wären; mit Staatsquoten von 50% oder mehr hat der «Kapitalismus» seine Antithese ohnehin weitgehend integriert. Der Klimajugend-Spruch «System Change, not Climate Change!» und die in radikalgrünen Kreisen verbreitete Ungeduld mit der Demokratie, die Irritiertheit über Widerspruch und das Faible für expertokratisches Durchregieren sind schon beunruhigender. Am gefährlichsten ist aber vielleicht etwas, das daran erinnert, was seinerzeit Dürrenmatt an Gorbatschow missfiel: Wieder wird, mit Geboten, Verboten und semantischen Tugendsignalen, ein neues Sprechen gefordert – mithin, wenn auch keineswegs deckungsgleich mit «Gorbi», ein neues Denken und ein neuer Mensch.