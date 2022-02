Die Verbündeten schwingen die grosse Finanzkeule

Die russische Börse blieb am Montag erst einmal geschlossen, wie die Zentralbank am Morgen bekannt gab. Bis dahin hatte der Rubel gegenüber dem Dollar bereits 30% an Wert eingebüsst und landete auf einem Rekordtief, bevor er wieder moderat zulegen konnte. Am Sonntag wurde bereits von einem Ansturm der russischen Bevölkerung auf die Bancomaten des Landes berichtet. Die Menschen wollen sich noch so viel Bargeld sichern wie möglich.

Zudem unternimmt Russlands Zentralbank am Montag den verzweifelten Versuch, die Landeswährung zu stützen, indem sie den Leitzins von 9,5 auf 20% erhöht. Den Wertpapierhändlern wurde generell untersagt, russische Papiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen. Heimische Geldinstitute sollen mit Kapitalspritzen und Fremdwährungsgeschäften gestützt werden.