Die Vorbereitung läuft, die Klarheit fehlt aber noch immer

Die Schweizer Medizintechnik-Unternehmen sind dabei abzuschätzen, welche Kosten die neue EU-Regulierung bringen wird. Viele an der Börse SIX kotierte Gesellschaften blicken gelassen auf die Folgen der Medical Device Regulation (siehe oben). Den Herstellern von Diagnostikgeräten wie Roche und Tecan räumt Brüssel allerdings längere Übergangsfristen ein als bei Medizinprodukten.

Den Managern ist eins schon sehr klar: «In Zukunft wird es so sein, dass die Anforderungen in Europa höher sind als die von der FDA in den USA», sagte Willi Miesch, CEO von Medartis, als er vor Kurzem seine Börsenpläne vorstellte. Der Hersteller von chirurgischen Implantaten und Instrumenten zur internen Knochenfixation ist vergangene Woche erstmals an der Börse SIX kotiert worden. Zu konkreten Kostensteigerungen mochte er nichts sagen.