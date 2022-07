Die «Vorteile» der politischen Polarisierung in den USA

Obwohl es in der Politik keine in Stein gemeisselten Gesetze gibt, zeigen sich in den USA zwei Tendenzen: Der Stimmungsumschwung gegen die regierende Partei vor den Zwischenwahlen (der «Midterm-Blues») und die belastenden Auswirkungen von Inflation und Arbeitslosigkeit auf die Wahlen («politische Konjunkturzyklen»). Präsident Joe Biden, dessen Zustimmungswerte gesunken sind, und die Demokraten sollten sich nicht wundern, wenn sie im November eine massive Schlappe erleiden.

Zum Autor Daron Acemoglu ist Professor für Ökonomie am MIT.

Andere lange akzeptierte politische Gewissheiten wurden jedoch über Bord geworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging man jahrzehntelang davon aus, dass der Zweiparteienwettbewerb innerhalb eines Mehrheitswahlsystems mässigende Wirkung entfaltet. Das berühmte, ursprünglich vom Ökonomen Duncan Black und später vom Politikwissenschaftler Anthony Downs aufgestellte «Medianwählertheorem» besagt, dass eine Partei, die sich zu weit von der politischen Mitte entfernt, in Wahlen dafür büssen würde.

Man stelle sich vor, die amerikanische Wählerschaft hätte unterschiedliche Ansichten über die angemessene Höhe eines bundesweiten Mindestlohns. Einige auf der rechten Seite sind der Meinung, dass es überhaupt keinen bundesweiten Mindestlohn geben sollte, wohingegen manche Linke der Auffassung sind, dieser müsste mindestens 18 $ pro Stunde betragen. Nehmen wir nun an, dass der «Medianwert» dieser Wählerverteilung auf einen bevorzugten Mindestlohn von 12 $ pro Stunde verweist (also auf jenen Satz, über und unter dem jeweils die Hälfte der Wählerschaft angesiedelt ist).

Das Medianwähler-Theorem bröckelt

Würden die Republikaner in einer Wahl mit dem Hauptthema Mindestlohn auf ihre lautstärksten Mitglieder hören und die Abschaffung des Mindestlohns versprechen, müsste den Demokraten mit dem Wahlversprechen eines Mindestlohns von beispielsweise 12 $ pro Stunde ein leichter Sieg gelingen. Daraus folgt, dass sich die Republikaner in den nächsten Wahlen mässigen würden, wenn nötig ohne Rücksicht auf ihre lautstarke Anhängerschaft. Da sie mit nur geringer Mässigung (etwa 8 $ pro Stunde) nicht sehr weit kommen würden, müssten sie sich dem von einem Durchschnittwähler bevorzugten Wert nähern: nämlich 12 $ pro Stunde.

Downs’ Feststellung war nicht nur wegen ihrer theoretischen Eleganz überzeugend, sondern auch, weil sie die amerikaniche Wahlpolitik für eine ganze Weile zu erklären schien. Die Parteien hatten sich in den meisten Fragen so weit angenähert, dass ein gemässigter «liberaler Konsens» herauskam. Während einige Kritiker darin ein «Versagen der Demokratie» sahen, betrachteten viele andere das nicht als Fehler, sondern als Merkmal des Systems.

Doch schon in der Blütezeit des Medianwähler-Theorems zeigten sich Brüche. Eine gemässigte Politik erfordert gemässigte Kandidierende, aber in den amerikanischen Vorwahlen gilt es zunächst, die lautstärksten und engagiertesten Mitglieder der Parteibasis für sich zu gewinnen. So nominierten die Republikaner für den Präsidentschaftswahlkampf 1964 Barry Goldwater, obwohl seine Ansichten weit rechts vom Mainstream positioniert waren. 1972 nominierten dann die Demokraten den linksgerichteten George McGovern. Beide verloren zwar, doch ihre Kandidaturen waren Vorzeichen für kommende Entwicklungen.

Kein fliessender Wechsel

Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Medianwähler-Theorem in der amerikanischen Politik keine grosse Geltung mehr hat. Wäre es anders, hätten wir es mit Politikern zu tun, die in knappen Entscheidungen gewählt werden und ihre gemässigten Positionen im Amt weiter vertreten. Untersuchungen der Ökonomen David Lee, Enrico Moretti und Matthew Butler zeigen jedoch, dass etwas ganz anderes vor sich geht. Republikaner und Demokraten im Kongress, die mit nur knappem Vorsprung gewählt wurden, stimmen immer noch genauso ab wie alle anderen Republikaner und Demokraten und zeigen keine Anzeichen von Mässigung.

Das Medianwähler-Theorem geht davon aus, dass die Wahlberechtigten «fliessend» zwischen den Kandidierenden wechseln, je nach deren politischem Programm. Doch in der Realität neigen Wähler dazu, ihre Entscheidungen auf Grundlage einer Mischung aus anderen Faktoren zu treffen. Welcher Kandidat wirkt glaubwürdiger, kompetenter und authentischer? Wen würde ich im Falle eines nationalen Notstands an der Spitze haben wollen? Mit wem würde ich ein Bier trinken gehen wollen? Zudem ist die Loyalität gegenüber einer Partei bei vielen Stimmberechtigten tief verwurzelt.

Diese Variablen komplizieren die Angelegenheit erheblich. Angenommen, die Republikaner hören auf ihre extremsten Mitglieder und rücken mit ihren Wahlprogrammen weiter nach rechts. In einem derartigen Szenario könnten die Demokraten durch Annäherung an die Mitte tatsächlich gewinnen, sofern sie dabei nicht ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Dynamik, wie sie sich bei den Republikanern abspielt, wahrscheinlich auch bei den Demokraten zum Tragen kommt, da die Stimmberechtigten in den Vorwahlen für einen Linksruck sorgen. Wenn sich die Republikaner dem Extremismus verschreiben, werden viele Demokraten zum Schluss kommen, dass sie ihre bevorzugten linken Programmpunkte vorantreiben können und trotzdem eine Chance auf den Sieg haben.

Immer weiter nach rechts, immer weiter nach links

Fügt man diesem Szenario noch das Geld der Konzerne und die Filterblasen in den sozialen Medien hinzu (wo sich extremistische Ideen noch weiter verstärken), erhält man ein ganz anderes Bild als das eines sich selbst mässigenden Zweiparteienwettbewerbs. Die Politik in den USA ist heute von einer tiefen Polarisierung gekennzeichnet, wobei die Republikaner immer weiter nach rechts und die Demokraten immer weiter nach links rücken.

Freilich ist der Verlust des «Medianwählers» nicht nur eine schlechte Nachricht. Manchmal kann die Mitte des politischen Spektrums von Dingen überzeugt sein, die einfach nicht stimmen (beispielsweise die «Trickle-down-Ökonomie»), oder sie hört womöglich auf, sich um Randgruppen zu kümmern. Wird uneingeschränkt am Medianwähler-Theorem festgehalten, kann gegen erwähnte Fehlannahmen und Versäumnisse nicht viel getan werden. Doch in einer Welt, in der dieses Theorem keine Gültigkeit mehr besitzt, ist es für Aktivisten möglich, die Debatte zu verlagern und Themen zur Sprache zu bringen, die beide Parteien lange Zeit ignoriert haben – wie etwa die Notlage von Leuten, die ihre Stelle wegen billiger Importe oder der Automatisierung verloren haben.

Richtige Balance finden

Was bedeutet das nun für die eben nur beinahe in Stein gemeisselten Gesetze der Politik? Wenn sich beide Parteien nahezu in der Mitte befinden, können die makroökonomische Performance oder geringfügige politische Differenzen in den Zwischenwahlen zu grossen Ausschlägen führen. Ganz anders stellt sich die Situation jedoch dar, wenn eine Partei völlig aus der Spur gerät, wie das bei den Republikanern der Fall ist, und noch mehr, wenn ein rechtsgerichteter Oberster Gerichtshof Rechte beschneidet, die Generationen von Amerikanern lange für selbstverständlich gehalten haben.

Dieses Ausmass an Extremismus könnte den Demokraten die Möglichkeit zur Bildung einer breiteren Koalition eröffnen (schliesslich befindet sich der Oberste Gerichtshof zunehmend im Widerspruch zu den Ansichten der Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit). Um das zu schaffen, müssen die Demokraten allerdings die richtige Balance finden zwischen den für die meisten Amerikaner wichtigsten Fragen des täglichen Lebens und einer Agenda gegen den Extremismus der Republikaner. Das bedeutet, ganz offenkundig spaltende Positionen (beispielsweise «Defund the police») zu vermeiden. Auch – oder gerade – wenn der Median nicht hält, ist die Verbreiterung der Basis eine gute Politik.

