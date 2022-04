Die Wachstumsmotoren stottern

Der revidierte Weltwirtschaftsausblick (World Economic Outlook, WEO) des Internationalen Währungsfonds ist ernüchternd. Es kommt selten vor, dass der IWF seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum bereits nach einem Quartal des Kalenderjahres drastisch nach unten korrigiert. Doch in diesem Fall hat er das für 86% der 190 Mitgliedländer getan, was zu einem Rückgang des erwarteten globalen Wachstums um fast einen Prozentpunkt für 2022 führt, von 4,4 auf 3,6%. Darüber hinaus geht die Vorhersage mit einem deutlichen Anstieg der erwarteten Inflation einher, und all diese schlechten Nachrichten sind von grosser Unsicherheit geprägt. Die Risikobilanz ist abwärtsgerichtet, und es wird erwartet, dass sich die Ungleichheit sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern verschärft.

Zum Autor Mohamed A. El-Erian, Präsident des Queens’ College an der Universität von Cambridge, ist Professor an der Wharton School der Universität von Pennsylvania.

Die Revision des WEO findet in den Medien grosse Beachtung. Das Hauptaugenmerk liegt verständlicherweise auf dem relativ grossen Umfang der Revisionen für das laufende Jahr, die weitgehend mit den nachteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine zusammenhängen. Der Krieg hat die Versorgung mit Mais, Gas, Metallen, Öl und Weizen unterbrochen und die Preise für wichtige Betriebsmittel wie Dünger (der aus Erdgas hergestellt wird) in die Höhe getrieben. Diese Entwicklungen haben zu Warnungen vor einer drohenden globalen Nahrungsmittelkrise und einem starken Anstieg des Welthungers geführt. Angesichts des Ausmasses der Störungen würde es nicht überraschen, wenn der IWF seine Wachstumsprognosen – besonders für Europa – noch in diesem Jahr nach unten korrigieren würde.

Doch so wichtig diese Auswirkungen für 2022 auch sind, vor allem wenn es um die Belastung schwacher Bevölkerungsgruppen und fragiler Länder geht, müssen wir auch den Ausblick des IWF für das Jahr 2023 im Auge behalten. Die Projektion für das nächste Jahr weist auf ein mittelfristiges Problem hin, das nicht weniger wichtig ist: die verlorene Potenz der Wachstumsmodelle weltweit. Der IWF rechnet nicht damit, dass seine deutliche Abwärtskorrektur des globalen Wirtschaftswachstums für 2022 nächstes Jahr ausgeglichen wird. Stattdessen hat er seine Prognose für 2023 von 3,8 auf 3,6% gesenkt, wobei diese Korrektur sowohl für die fortgeschrittenen als auch für die sich entwickelnden Volkswirtschaften gilt.

Besorgniserregende Entwicklung

Das bedeutet, dass die Wirtschaftsmotoren ins Stottern geraten sind. Dieses Problem ist in einem derart unbeständigen Umfeld besonders besorgniserregend, denn es bedeutet, dass die vorherrschenden Wachstumsmodelle der Aufgabe nicht gewachsen sind, die Volkswirtschaften durch unvorhergesehene negative Schocks zu ziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass dieselben Modelle auch nicht in der Lage waren, in weniger angespannten Zeiten ein angemessenes Niveau integrativen Wachstums aufrechtzuerhalten.

Drei wichtige Entwicklungen sind für die ungünstigen Aussichten verantwortlich: die sich verändernde Natur der Globalisierung, das anhaltende Vertrauen in künstliche Wachstumsförderer und das langfristige Versäumnis, in die Quellen nachhaltigen Wachstums zu investieren.

Die wirtschaftliche und finanzielle Globalisierung hat sich in einer Weise entwickelt, die es den nationalen Volkswirtschaften erschwert, den internationalen Handel und ausländische Direktinvestitionen für das inländische Wachstum zu nutzen. Während die Pandemie Fragen über die Verbreitung und die potenzielle Anfälligkeit von grenzüberschreitenden Just-in-Time-Lieferketten aufgeworfen hat, sollte man sich in Erinnerung rufen, dass Handels- und Investitionsbeschränkungen schon lange vor dem Auftauchen von Covid zugenommen hatten. Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Rückkehr zu hohen Zöllen und anderen protektionistischen Massnahmen mit sich gebracht, die weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben.

Enger Spielraum für Geld- und Fiskalpolitik

Darüber hinaus kommen diese Entwicklungen zu einer Zeit, in der viele Länder mit strengeren politischen Auflagen konfrontiert sind. Eine Rückkehr zu konventionellen und unkonventionellen geldpolitischen Impulsen wird nun durch die hohe und anhaltende Inflation verhindert. Wie der IWF feststellt, konfrontiert dieses neue Umfeld die Zentralbanken mit sehr heiklen und problematischen politischen Kompromissen und setzt die Realwirtschaft den möglichen Unwägbarkeiten der Finanzmarktvolatilität aus.

Obwohl der Spielraum für fiskalische Massnahmen weniger begrenzt ist als für geldpolitische Massnahmen, ist er zwischen den Ländern nicht gut verteilt. Während die Regierungen die ihnen zur Verfügung stehende Feuerkraft nutzen sollten, um die schwächsten Teile ihrer Bevölkerung zu schützen, sehen sich einige bereits mit einem beunruhigenden Schuldenstand konfrontiert.

Diese Entwicklungen fallen mit einer Periode geringen Produktivitätswachstums in vielen Ländern zusammen, was auf vergangene und anhaltende Versäumnisse bei Investitionen in die Triebkräfte echten Wachstums, einschliesslich physischer Infrastruktur und Humankapital, zurückzuführen ist.

Der IWF-Bericht ist eine wichtige Mahnung an die politischen Entscheidungsträger, dass sie sich viel stärker auf die Förderung von Innovationen, die Verbesserung der Produktivität und die Stärkung der anderen Triebkräfte eines robusten, integrativen Wirtschaftswachstums konzentrieren müssen. Geschieht dies nicht, ist das Risiko einer mittelfristigen Wachstumsstagnation unangenehm hoch. In einer Welt, die bereits mit erheblichen klimatischen, wirtschaftlichen, finanziellen, institutionellen, politischen und sozialen Herausforderungen konfrontiert ist, können wir uns ein solches Szenario nicht leisten.

