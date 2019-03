Die Weltwirtschaft kühlt sich weiter ab

Welche Hoffnungen auch immer die Aktienkurse seit Anfang Jahr nach oben tragen – die Konjunktursignale sind unmissverständlich. Die Weltwirtschaft verliert mit jedem Monat an Schwung. Im Februar ist der globale Industrie-Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managers Index, PMI) auf den niedrigsten Stand seit 2016 gesunken. Mit 50,6 steht der Frühindikator nur knapp über der Wachstumsgrenze.

In drei der vier grössten Volkswirtschaften der Welt ist die Industrie auf Kontraktionskurs. In der Eurozone, in China und in Japan liegt der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe unter der kritischen Grenze von 50. Das bedeutet, dass eine Mehrheit der befragten Chefeinkäufer die Lage schlechter beurteilt als im Vormonat – will heissen: weniger Aufträge, weniger Produktion, weniger Beschäftigte.