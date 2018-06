Die wertvollsten Marken der Welt

Die wertvollsten Marken, «Brands», sind diejenigen junger amerikanischer Tech-Unternehmen. Das zeigt sich in der aktuellen Rangliste des US-Wirtschaftsmagazins «Forbes», das sich bemüht, die Werte der Top 100 zu kalkulieren (allerdings nur für Gesellschaften mit Präsenz auf dem amerikanischen Markt, was jedoch das Gesamtbild nicht entscheidend verändern dürfte). Der Markenwert, das ist die Wertschätzung durch die Kundschaft – und der Anleger; die Korrelation mit der Marktkapitalisierung von Apple, Alphabet (Google) usf. ist kein Zufall. Von den grossen Tech-Namen liegt nur Netflix weit hinten, auf Rang 55. Addiert bringen es die Tech-Brands unter den hundert wichtigsten Marken auf immense 873 Mrd. $ Wert. Der zweitwichtigste Sektor in dieser Betrachtung sind Autos, mit Toyota, Mercedes-Benz, BMW etc. Volkswagen liegt erstaunlich weit hinten, auf Rang 90 mit 7,9 Mrd. $. – der Abgasskandal belastet den Ruf. Die teuerste Schweizer Marke ist Nescafé mit 17,1 Mrd. $ auf Platz 31 (gleich hinter dem französischen Konzern L’Oréal, an dem Nestlé 23% hält). Nestlé liegt auf Rang 53, mit 11,7 Mrd. $ – die Marke des Mutterkonzerns ist weniger wert als die der Tochter Nescafé. Rolex folgt auf Platz 71 mit 9,3 Mrd. $. Mit 11,5 Mrd. $ liegt die US-Automarke Chevrolet fast gleichauf mit Nestlé – der Namensgeber und Autopionier Louis Chevrolet war ja auch Westschweizer, aus La Chaux-de-Fonds.