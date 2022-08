Die Wiederentdeckung der Langsamkeit

Vier junge Tänzer arbeiten an einer Choreografie, suchen vor der Kamera nach Bewegungen und Formen, improvisieren und reagieren aufeinander. Die Hauptakteure des Tanzporträts «Caco, João, Mava and Rebecca» werden gegenüber der Kamera oftmals nicht gezeigt, es wird gewartet, reagiert, antizipiert und dem gemeinsamen Entstehen zugesehen.

Die Essayfilme der Holländerin Manon de Boer entwickeln ihre Dramaturgie sehr langsam. De Boers Filme trotzen der Ästhetik des medial getriebenen Ereignisspektakels — sie sind langsam, bescheiden und kontemplativ. Die filmischen Porträts der Künstlerin liefen beispielsweise auf der Berlinale, dem Filmfestival von Rotterdam und auch der Biennale in Venedig. Das Kunstmuseum St. Gallen hat der 1966 geborenen Künstlerin nun eine erste Einzelausstellung in der Schweiz gewidmet.

De Boer nimmt Anleihen beim Dokumentarfilm, arbeitet vor allem mit der Klangebene mit gesprochenem Ton in Form von Erzählungen, Narrativen und Beschreibungen. Die Arbeiten wollen aber vor allem eines nicht: die filmischen Konventionen einhalten. De Boer hinterfragt oft mit vom Bild entkoppeltem Ton in ihren Porträts den Wahrheitsanspruch des Mediums Film an sich. Die Protagonisten sind Künstlerinnen, Intellektuelle und Musiker. Das bringt eine gewisse Schwere, die abschreckend wirken kann. Wer die Zeit mitbringt und sich trotzdem darauf einlässt, erhält genau das, was de Boer verspricht: einen inneren Raum, der sich per Medienkonsum am Mobiltelefon, Tablet und Streamingportal nur schwer füllen lässt.

Der kreative Prozess

Manon de Boer, For C.A. (Her Voice), 2020, Courtesy die Künsterlin und Jan Mot Bild: Stefan Rohner

De Boer arbeitete vielfach auf analogem Filmmaterial. 2016 drehte sie «An Experiment in Leisure», einen Film auf 16-mm-Filmmaterial, dessen Ausgangspunkt die Schriften der Psychoanalytikerin Marion Milner sind. «Ich kann aus meinem Kopf zusammensinken in einen tieferen Teil meines Körpers, wo es keine Gedanken gibt. Dieses innere Gefühl hat eine räumliche Qualität, fast wie ein leerer Raum, wo man alles erreichen kann», schreibt Milner in dem gleichnamigen Text. Unterschiedliche von de Boer befragte Personen – die Choreografin Latifa Laâbissi, Musiker Michael Schmidt und Künstlerin Sirah Foighel Brutmann – ziehen in der Tonspur des Films Parallelen zu ihrer eigenen Arbeit.

Der visuelle Kontrapunkt dazu sind langsam die Landschaft absuchende Kameraperspektiven in Norwegen: behutsam schwappendes Wasser, Gestein, dem die Witterung anzusehen ist. Dazu werden Ausschnitte der Arbeitsumgebungen der Künstler und Künstlerinnen gezeigt: ein Tanzstudio, ein Atelier, eine Bibliothek. Auch die Plansequenz und der Tracking-Shot eröffnen Möglichkeiten, um die Gedanken schweifen zu lassen.

«Ich glaube, dass die ziellosen Momente essenziell sind für den kreativen Prozess. Nicht nur den künstlerischen, sondern jeden, bei dem Raum und Zeit wirkliche freie Assoziationen und Verbindungen ermöglichen», sagt de Boer.

Kraft der Stimme

Manon de Boer, Resonating Surfaces, 2005, Courtesy die Künstlerin und Jan Mot Bild: Stefan Rohner

Der Film «Resonating Surfaces» beginnt mit Beschreibungen von Geschmäckern und Eindrücken der brasilianischen Stadt São Paulo. Die Kamera zeigt dazu langsame Stadtansichten der Hochhäuser und Strassen der Millionenstadt. Erst nach rund zehn Minuten erscheint der Titel, der den zweiten Teil des Films einleiten soll. Die brasilianische Psychoanalytikerin Suely Rolnik erzählt von der kolonialen Geschichte Brasiliens und den Umständen ihrer Flucht vor der Militärjunta nach Paris. Als Rolnik später mit dem französischen Psychoanalytiker Felix Guattari zusammenarbeitete und mit dem Philosophen Gilles Deleuze eine Beziehung einging, setzte sie sich mit ihrer eigenen Stimme auseinander.

In der Wahl der französischen Sprache, wie Roelnik in der knapp 39 Minuten langen Filmarbeit sagen sollte, habe sie einen Weg gefunden, ihren eigenen Ängsten zu entgehen – die Sprache als eine schützende Gipsform über der Wunde. Das ist ein Motiv, das de Boer cinematisch in per Überbelichtung verfremdeten Stadtansichten von São Paulo artikuliert. «Halte an der schöpferischen Kraft eines Chansons fest!», forderte Gilles Deleuze in einem Brief Roelnik später auf.

Das äussert sich auch im Aufbau des Films, in der verzögerten Einführung, den unterschiedlichen Bedeutungsebenen von Ton, Audio und Bild, die das Subjekt im Film von den Konventionen des Mediums unabhängig machen. Es ist vielleicht die Konsequenz in der Durchführung, in der Sezierung des Mediums Film, die de Boers Arbeiten auszeichnet und von der formalistischen Übung abhebt.

Langsamkeit und Rêverie

In dem 10-minütigen Film «Attica» sieht und hört man Musiker, die das gleichnamige Kammermusikstück des Komponisten Frederic Rzewski aus dem Jahr 1972 aufführen. Der Titel und die im Stück gesprochenen Worte «Attica is in front of me» verweisen auf die gesprochenen Worte des Aktivisten Richard Clark, als er aus dem berüchtigten Attica-Gefängnis im US-Bundesstaat New York entlassen wurde. Die Kamera sieht weniger den Musikern bei ihrer Aufführung zu, sondern sucht in zwei kreisartigen Schwenkern den Raum ab. Die Bewegung der Kamera erinnert an das langsame Vergehen von Zeit in der Haft und führt die Beobachtung in einem Focault’schen Panoptikon visuell aus.

Manon de Boer, Attica, 2008, Courtesy die Künstlerin und Jan Mot Bild: Stefan Rohner

Langsamkeit, Wiederholungen und Rêverie charakterisieren das Werk von de Boer, das sich im Kunsthaus St. Gallen auf mehrere kleine Kinoräumlichkeiten verteilt. Das Potenzial kommt jedoch zu einem Preis. Die Ruhe und die Kontemplation weichen Themen wie Institutionenkritik oder dem Offenlegen von Mechanismen der Unterdrückung aus und zeigen eine unverhohlene Selbstreferenz. Ein vorschnelles Urteil als dem Alltagsleben fremde, intellektuelle Zirkelbezüge wäre jedoch ein Fehler: Wenn es eine Aussage gibt, mit der sich de Boers Werk zusammenfassen lässt, ist es wohl, dass sich das (politische) Subjekt eben nicht anhand einiger weniger Koordinaten des Mediums festmachen lässt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Oktober im Kunstmuseum St. Gallen zu sehen.