Die Wirtschaftsaussichten für die Zeit nach der Inflation

In den Wirtschaftskommentaren geht es momentan hauptsächlich um Inflation oder Rezession. Werfen wir daher einmal einen Blick auf die Wachstumsperspektiven, die sich ergeben könnten, wenn die Zentralbanken die erwähnten Herausforderungen unter Kontrolle gebracht haben.

Nach derzeitiger Lage der Dinge scheint es beunruhigende Wachstumshindernisse zu geben. Aufgrund der Bevölkerungsalterung in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften verlangsamt sich das Wachstum der Erwerbsbevölkerung, sodass eine höhere Produktivität pro Arbeitskraft erforderlich ist, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Da sich die Investitionen in Sachkapital jedoch verhalten präsentieren, ist es unwahrscheinlich, dass die Arbeitsproduktivität ohne nennenswerte Innovationen – sei es in den Arbeitsprozessen oder den Produkten – rasch wächst. Obwohl es zunächst den Anschein hatte, dass zunehmende Telearbeit während der Pandemie die Produktivität steigern würde (durch Zeitersparnis und Vermeidung von doppeltem Kapitaleinsatz zu Hause und im Büro), entdecken viele Unternehmen nun wieder den Wert der Anwesenheit ihres Personals im Büro, zumindest zu gewissen Zeiten.

Ein weiteres Wachstumshindernis besteht in mehreren armen Ländern, wo die Haushalte der unteren Mittelschicht zunächst von der Pandemie betroffen waren und nun aufgrund der Inflation bei Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen enorm unter Druck stehen. Viele Kinder haben mehr als zwei Schuljahre versäumt und werden die Schule wohl abbrechen, wodurch ihre künftigen Verdienstmöglichkeiten beeinträchtigt sind und auch die Qualifikationsbasis der Erwerbsbevölkerung im Allgemeinen dauerhaft beschädigt ist. Aufgrund der Deglobalisierung – durch Reshoring, Nearshoring und Friendshoring – droht es für sie noch schwieriger zu werden, an gute Arbeitsplätze zu kommen. Längerfristig wird die Nachfrageschwäche in diesen Ländern auch auf die Industrieländer übergreifen.

Dienstleistungen aus der Ferne

Finden sich auf der Welt keine neuen Wachstumsquellen, werden wir wieder in die vor der Pandemie herrschende Malaise der säkularen Stagnation zurückfallen. Doch dieses Mal könnte sich die Situation noch schlimmer gestalten, weil die meisten Länder nur über begrenzte fiskalische Kapazitäten verfügen, um die Wirtschaft anzukurbeln, und weil die Zinsen nicht so schnell auf den Tiefststand aus der Zeit vor der Pandemie zurückgehen werden.

Glücklicherweise gibt es aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt. Während der Warenhandel schon vor der Pandemie an seine Grenzen gestossen zu sein scheint, ist dies beim Handel mit Dienstleistungen noch nicht der Fall. Wenn sich die Länder darauf einigen könnten, verschiedene unnötige Schranken in diesem Bereich zu eliminieren, wäre es mit den neuen Kommunikationstechnologien möglich, viele Dienstleistungen aus der Ferne anzubieten.

Wenn eine Beraterin, von ihrem Homeoffice in Chicago Kunden im texanischen Austin betreuen kann, wäre das auch für einen Berater aus Bangkok möglich. Ja, Berater in anderen Ländern müssten wohl aus Gründen der Qualitätssicherung und des Beschwerdemanagements Niederlassungen in den USA einrichten. Doch das Gesamtvolumen der Arbeit, die von globalen Beratungsunternehmen übernommen werden könnte, würde erheblich wachsen, und das zu deutlich niedrigeren Kosten, wenn sie ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend anbieten könnten.

Möglichkeiten in der Medizin

Ebenso ist Telemedizin nicht nur in Psychotherapie und Radiologie, sondern auch in der Routinediagnostik zunehmend einsetzbar (in manchen Fällen mit Unterstützung lokal positionierter Geräte oder einer Pflegefachkraft). Auch hier könnten weltweit agierende Organisationen (etwa eine globale Cleveland Clinic) dazu beitragen, Informations- und Imagebarrieren abzubauen, indem sie es einem Allgemeinmediziner in Indien ermöglichen, Routineuntersuchungen an Patienten in Detroit durchzuführen und diese bei Bedarf an Spezialisten in Detroit zu überweisen.

Die grössten Hindernisse für den Handel mit Dienstleistungen sind nicht technischer Natur, sondern künstlich errichtet. Verständlicherweise wollen die Behörden in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften es Allgemeinärzten in Indien nicht gestatten, medizinische Dienstleistungen ohne entsprechende Qualifikationen und Zulassung anzubieten. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Zertifizierungsverfahren der meisten Länder unnötig schwerfällig sind. Was wäre, wenn man sich weltweit auf ein einheitliches Zertifizierungsverfahren für die Arbeit der Allgemeinmediziner einigte? Ein Land, in dem ungewöhnliche Krankheiten auftreten, könnte für diejenigen, die dort praktizieren wollen, einen Zusatz zur Prüfung einführen, allerdings nur, wenn es unbedingt notwendig ist.

Ein zweites Problem ist, dass die nationalen Krankenversicherungen in der Regel nicht für Leistungen bezahlen, die ausserhalb des Landes erbracht werden. Doch sind die Zertifizierungsanforderungen erfüllt, besteht eigentlich kein Grund, warum sie das nicht tun sollten, wenn man auch noch die Kosteneinsparungen bedenkt, die sich daraus ergeben würden.

Abkommen anstreben

Ein drittes Hindernis sind Daten und Datenschutz. Es wird wohl kein Patient bereit sein, persönliche Daten oder Testergebnisse weiterzugeben, wenn es nicht sicher ist, ob diese Daten vertraulich behandelt werden und vor Missbrauch geschützt sind. In einer Zeit geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Erpressung erfordert die Erfüllung dieser Bedingungen nicht nur die Zusicherung des Diensteanbieters, sondern auch des jeweiligen Staates, die datenschutzrechtlichen Ansprüche der Patienten nicht zu verletzen. In Demokratien, wo es möglich ist, strenge Datenschutz-Gesetze zu beschliessen (darunter Beschränkungen staatlich einsehbarer Daten), wird es besser gelingen, aus diesem Handel Kapital zu schlagen als in Autokratien, wo es wenige Kontrollen der Regierung gibt.

Man stelle sich vor, um wie viel schneller und günstiger es für Menschen in den USA wäre, einen Arzt zu erreichen, würde man Routineangelegenheiten auslagern. Natürlich würden die Industrieländer davon profitieren, aber auch die Entwicklungsländer, da die von den Ärzten erarbeiteten Einnahmen dazu verwendet werden könnten, an Ort mehr Arbeitskräfte zu beschäftigen. Ausserdem blieben diese ausländischen Ärzte eher in ihrem Land, wo es auch möglich wäre, die telemedizinischen Technologien einzusetzen, um ihre Dienstleistungen in entlegenen Gebieten ihrer eigenen Länder anzubieten. Gleichzeitig könnten Fachärzte in fortgeschrittenen Volkswirtschaften Patienten in Entwicklungsländern einen grösseren Teil ihrer Dienste anbieten, ohne dass diese wie bisher nach New York oder London reisen müssten.

Nun stellt sich die Frage, ob sich Dienstleistungsanbieter in reichen Ländern der Beseitigung dieser Hindernisse entgegenstellen werden, die ihnen – neben der Schwierigkeit eines Wettbewerbs auf Distanz – auch hohe Gehälter sichern. Schon möglich, aber es würde immer noch erhebliche Inlandsnachfrage nach ihren nicht routinemässigen Leistungen bestehen. Darüber hinaus würde es ihnen der Abbau dieser Schranken anderswo ermöglichen, mit spezialisierten Leistungen von hoher Wertschöpfung viel grössere Märkte zu bedienen. Aus diesem Grund hätte ein Abkommen zum Abbau dieser Handelsschranken, das viele Länder einschliesst, viel grössere Erfolgschancen als bilaterale Vereinbarungen.

«Grüne» Investitionen

Überdies würden in den Industrieländern viele andere, darunter Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe, die vom globalen Wettbewerb am stärksten betroffen sind, von den billigeren Basisdienstleistungen profitieren. Da die wirtschaftliche Ungleichheit sowohl innerhalb als auch zwischen den Ländern abnimmt, dürfte auch die globale Nachfrage steigen.

Eine weitere potenzielle Wachstumschance liegt in «grünen» Investitionen. Obwohl der Übergang zu sauberer Energie in Europa durch Russlands Krieg in der Ukraine erschwert wird, müssen grosse Teile des emissionsintensiven Kapitals weltweit noch durch umweltfreundliche Investitionen ersetzt werden, und diese könnten dazu beitragen, der Weltwirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen.

Anreize schaffen

Um diese Energiewende zu fördern, wird jedes Land sinnvolle Anreize für Unternehmen und Konsumenten zu schaffen haben, wie etwa Investitionskredite, Emissionsvorschriften, Cap-and-Trade-Systeme oder CO₂-Steuern. Ausserdem werden sich die Regierungen auch auf ein System einigen müssen, im Rahmen dessen Ländern mit hohen Emissionen (typischerweise reiche und für den Klimawandel weniger anfällige Staaten) die Verantwortung zugewiesen wird, sodass diese zur Finanzierung der Energiewende in Ländern mit niedrigen Emissionen (in der Regel ärmer und durch den Klimawandel stärker gefährdet) beitragen können.

Die wirtschaftlichen Aussichten nach Pandemie und Inflation präsentieren sich also nicht wie ein einziges Untergangsszenario. Es ist allerdings noch viel zu tun, um künstliche Schranken abzubauen und die vorhandenen Technologien zu nutzen.

