Die Zeit läuft gegen Transocean

Der Umsatz von Transocean ist in den vergangenen Jahren nahezu auf ein Drittel eingebrochen, was die strukturellen Probleme im Sektor wegen des tiefen Ölpreises reflektiert. Seit 2014 hat der Konzern seine Flotte jedoch modernisiert und konzentriert sich auf lukrativere Segmente der Ölförderung, bei denen die Tagesrate höher ist. Das hat zu einer leichten Stabilisierung des Umsatzes geführt. Dank der Restruk­turierung von Schulden ist auch die Pro­fitabilität zuletzt wieder gestiegen. Eine ­Dividende zahlt Transocean aktuell nicht.

Der Bohrplattformbetreiber hat seine Rentabilität in den vergangenen Jahren zumindest ein bisschen verbessert. Die Rendite auf das investierte Kapital verharrt seit 2017 im ­negativen Bereich. Die hohe Verschuldung lässt die Kapitalkosten nur langsam sinken. Ohne substanzielle Erholung der Offshore-Ölförderung wird sich daran so schnell aber nichts ändern. Ob Transocean es ohne Restrukturierung schafft, erneut Wert für ihre ­Anleger zu generieren, ist fraglich.

