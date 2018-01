Die Zinsen und das «volle Boot»

Das Boot ist voll, sagten viele Schweizer im Jahr 1942, und so beschloss es auch das Parlament in Bern. Den in Deutschland verfolgten Juden wurde die Einreise in die Schweiz verweigert, dadurch wurden etwa 5000 bis 25 000 deutsche Juden dem sicheren Tod in einem Konzentrationslager ausgeliefert. Die Losung vom «vollen Boot» überzeugte damals viele Schweizer: Das Land könne nicht mehr als vier Millionen Menschen ernähren, hiess es, ohne dass das Boot kentere und alle Insassen den Tod reisse. An diesem Punkt habe die Pflicht zur Hilfe in der Not ein Ende.

Zum Autor Charles B. Blankart ist ständiger Gastprofessor an der Universität Luzern und Senior Professor an der Humboldt Universität zu Berlin.

Heute, bei einem Bevölkerungsstand von rund acht Millionen Einwohnern, taucht das Argument vom vollen Boot wieder auf. Bis zur nächsten Jahrhundertwende könnten sogar 15 Millionen Menschen mit Flüchtlingen um Einlass in dieses Boot nachsuchen, was das Sozialversicherungssystem nicht aushalte.

Letztlich müsse die Frage gestellt werden: Wie viel Menschen haben in einem Land Platz? Der erste, der sich mit dieser Frage befasste, war nicht ein Schweizer, sondern der deutsche Mathematiker David Hilbert (1862–1943). Er untersuchte, wie sich eine abzählbar unendliche Menge in einer abzählbar unendlichen Kapazität unterbringen lässt.

Hierzu stellte er sich ein unendlich grosses Hotel im Weltraum vor und fragte: Wie gross muss das Hotel sein, damit es einen Ansturm von unendlich vielen Menschen bewältigen kann?

Eines Abends kommen unerwartet viele Busse mit unendlich vielen Zimmersuchenden angefahren. Der Hoteldirektor sagt: Tut mir leid. Unser Haus hat unendlich viele Zimmer (ZBH 124.74 -0.22%). Aber es ist mit unendlich vielen Gästen schon voll besetzt. Ich könnte Sie nur unterbringen, wenn ich andere Gäste rauswürfe. Das aber ist (wie ich in meinem Ökonomiestudium gelernt habe) nicht Pareto-optimal.

Von Hilbert zu Samuelson

Der Hoteldirektor wird abgesetzt und durch einen neuen Manager ersetzt. Eines Tages kommen wieder Busse mit unendlich vielen Nachfragern angefahren. Sie alle wollen ein Zimmer in dem schon vollen Hotel. Doch der Hoteldirektor sagt: Willkommen. Wir haben genug Platz. Wir müssen nur etwas umschichten. Der Gast von Zimmer eins geht in Zimmer zwei, der Gast von Zimmer zwei geht in Zimmer drei, der von Zimmer drei in Zimmer vier usw. Damit wird Zimmer eins für den ersten neuen Gast frei. Weil die Zahl der Zimmer unendlich ist, gibt es keinen letzten Gast. Bei sequenziellem Einlass kann der Hoteldirektor alle Gäste unterbringen. Hilbert wollte damit zeigen, wie eine abzählbar grosse Zahl von Gästen in einem schon vollen unendlich grossen Hotel untergebracht werden kann. Wenn einer nach dem anderen umplatziert wird, so gibt es keinen letzten Gast. Daher reicht die Kapazität des Hotels.

Der amerikanische Ökonom Paul A. Samuelson (1915–2009), der Hilbert nie gesehen hatte, fragte: Wie lässt sich eine unendliche Zahl von Einwanderern in einem unendlich grossen Land wie den USA bewältigen? Seine Antwort lautet: Die Einwanderer bilden eine Einwanderergeneration. Auf die erste Generation folgt eine zweite usw. Durch eine Sozialversicherung würde das Problem nie bewältigt. Da es aber eine solche nicht gibt, muss jede Generation für sich selbst sorgen. Sie schafft sich einen festen Stock von Papiergeld an, den die vorangegangene Generation aufkauft und hierfür einen Zins bezahlt. Weil jede nachfolgende Generation grösser ist als die vorangegangene, ist der Zins positiv.

Die Jungen sorgen für ihr Alter, indem sie Papiergeld (dessen Menge gegeben ist) als Wertpapier aufbewahren und dieses an die vorangegangene Generation verkaufen. Der Preis des Papiergeldes steigt mit dem Wachstum der Bevölkerung. Dadurch verzinst sich das Papiergeld. Umgekehrt fällt bei stagnierender oder gar schrumpfender Bevölkerung der Preis des Papiergeldes. Der Zins wird schliesslich null oder sogar negativ, wenn die Bevölkerung zurückgeht.

Paul A. Samuelson erstellte darauf 1958 sein fundamentales Theorem: «Jede geometrisch wachsende Konsum-Darlehens-Ökonomie hat einen gleichgewichtigen Marktzinssatz, der genau gleich seiner biologischen Wachstumsrate ist.» Sollte die Wachstumsrate der Bevölkerung sinken, so sinkt auch der Preis des Papiergelds und damit der gleichgewichtige Zins. Samuelsons Modell funktioniert immer noch. Aber es sichert den Sparern nicht mehr das Überleben im Alter. Die private Altersvorsorge sinkt. So entsteht das Problem der Niedrigzinsen, das wir heute beobachten.

Keine Konstante . . .

Freilich trägt die Europäische Zentralbank zu den Niedrigzinsen bei, indem sie Staatsanleihen von fast bankrotten Eurostaaten aufkauft und diese so vor dem Bankrott bewahrt. Dies wiederum hält die Krisenstaaten davon ab, ihre veralteten Wirtschaftsstrukturen durch Wirtschaftsreformen zu revitalisieren. Die Europäische Zentralbank wird kritisiert, weil sie durch die Niedrigzinsen die Sparer enteignet. Doch der Zins ist keine Naturkonstante (wie z. B. die Temperatur von minus 270 Grad Celsius im Weltall), sondern er ist ein Preis, der sich durch Angebot und Nachfrage bildet.

Auch ohne Wachstum des Kapitals wächst das Bruttoinlandprodukt BIP, weil Arbeit, natürliche Ressourcen und technischer Fortschritt das Wachstum bewirken. Freilich wächst das BIP nicht so stark, wie wenn auch noch das Kapital zum Wachstum beiträgt. Es gibt einen Punkt, an dem die Wachstumsrate des BIP aus Arbeit, und technischem Fortschritt sich dem Zinssatz angleicht oder diesen sogar übertrifft. Es tritt dann der interessante Fall ein, dass die Wachstumsrate des BIP über dem Zinssatz bzw. der Habenzins über dem Sollzins liegt, was heute in Europa weitgehend der Fall ist.

Der italo-amerikanische Finanzjongleur Charles Ponzi nutzte in den 1920er-Jahren die Ungleichheit zwischen Zins und Wachstumsrate des BIP aus und verhiess seinen Kunden Anleihen mit Habenzinsen über den Sollzinsen. Weil er nur über beschränkte Mittel verfügte, konnte er sein Versprechen nicht halten. Er ging pleite und landete wegen unglaubwürdiger Versprechen im Gefängnis. Nur der Staat kann Wachstum und Verschuldung vertauschen. Er finanziert sich aus dem BIP und erwirtschaftet hieraus ein höheres Wachstum, als es ihm die Zinsen versprechen. Wegen seiner unbeschränkten Mittel kann er sein Versprechen tatsächlich halten, Ponzi aber nicht. Daher ist für den Staat (und nur für ihn) Verschuldung angezeigt.

. . . sondern ein Preis

Sparen ist als Produktionsumweg zu verstehen. Je weiter ein Unternehmen – oder der Staat – Produktionsumwege einschlägt, desto geringer wird der erzielbare Zusatzertrag. Kapital hat heute auch eine kürzere Lebensdauer als früher. Es verstaubt rasch, hat ein «schlechtes Alter». Der Staat kann das Problem der Niedrigzinsen aufhalten oder beseitigen, indem er sich verschuldet. Dann steigt der Zinssatz wieder (oder fällt immerhin nicht weiter ins Bodenlose). Dann können die Sparer wieder ein eigenes Kapital für ihre Altersvorsorge aufbauen. Das samuelsonsche Alterssparen über Generationen funktioniert wieder.

Die eingangs betrachtete Theorie vom «vollen Boot» ist nicht falsch. Sie spiegelt eine Situation von knappem Kapital und hohem Zins. Auf der «Titanic» wären die Passagiere bereit gewesen, ihr ganzes Vermögen für ein zusätzliches Rettungsboot hinzugeben: Der Zins auf der «Titanic» war unendlich hoch. Aber auch auf der «Titanic» ist der Zins nicht eine Naturkonstante, sondern ein Preis, bestimmt durch Angebot und Nachfrage.