Die Zombie-Epidemie greift um sich

Nicht nur der Name macht Angst: Zombie-Unternehmen sind die Untoten der Wirtschaft. Eigentlich müssten sie sterben – sie machen zu wenig Gewinn, um ihre meist hohe Verschuldung zu finanzieren. Trotzdem wollen sie einfach nicht verschwinden. Zum Beispiel weil sie von Banken durch neue Kredite am Leben gehalten werden, da die Finanzinstitute den Verlust bei einem Zahlungsausfall in ihren Büchern nicht realisieren wollen.

Gemäss einer Studie im neuen BIZ-Quartalsbericht sind in den entwickelten Volkswirtschaften etwa 12% aller Firmen solche Zombies. Als Massenphänomen in das Bewusstsein der Ökonomen kamen die Untoten im Japan der Neunzigerjahre. Damals ist eine Börsen- und Immobilienblase geplatzt; das Wirtschaftswachstum wie auch die Unternehmensgewinne sind in den Keller gerauscht. Statt Unternehmen zu restrukturieren, haben die Banken die Zombies am Leben gehalten.