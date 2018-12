Die Zuversicht der Fondsmanager sinkt

Mit den stetig fallenden Börsennotierungen werden auch die professionellen Marktteilnehmer zusehends vorsichtiger. Das zeigt die aktuelle Umfrage von Bank of America (BAC 24.35 -0.49%) Merrill Lynch (BofAML) unter mehreren hundert Fondsmanagern.

Michael Hartnett, einer der Studienautoren, schreibt gar, es fehle nur noch wenig, bis «extremer Pessimismus» erreicht würde – das wäre dann das Signal für Contrarians, Aktien zu kaufen. Noch ist es aber nicht so weit.

Schrumpfende Aktienallokation

Im Vergleich zum Vormonat haben Fondsmanager vor allem in Anleihen und Aktien aus dem defensiven Sektor Basiskonsum umgeschichtet, während sie generell Aktien verkauften, insbesondere UK-Valoren und Energietitel.

Quelle: BofAML

Per saldo fahren noch 16% der Fondsmanager ein Übergewicht in Aktien – das sind 15 Prozentpunkte weniger als vor einem Monat. Die 16% liegen unter dem langfristigen Mittelwert und entsprechen einem Zweijahrestief.

Quelle: BofAML

Zuflucht fanden die Fondsmanager in Anleihen und Cash, die neuerdings wieder Hoch in der Gunst stehen. Bonds sind nun so beliebt wie letztmals vor der Brexit-Abstimmung im Juni 2016. Netto 35% der Befragten gaben zudem an, ein Übergewicht in Cash zu haben – das übersteigt den langfristigen Mittelwert von 20% deutlich.

Quelle: BofAML

Die Konjunkturabschwächung hat die Profis aufgeschreckt. In Japan und diversen Ländern Europas ist die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal geschrumpft. Gleichzeitig deuten verlässliche Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Wachstumsverlangsamung hin.

Quelle: BofAML

Kein Wunder, erwartet netto mehr als die Hälfte der Fondsmanager für die kommenden Monaten eine schwächere Weltwirtschaft.

Fondsmanager erwarten steigenden Margendruck

Diese Entwicklung dürfte sich schon bald in den Unternehmensergebnissen niederschlagen. So erwartet das Gros der Profis schrumpfende Gewinne. Nicht zuletzt die aktuell noch immer hohen Gewinnmargen dürfen zusehends unter Druck geraten.

Quelle: BofAML

Zwar ist die Zuversicht der Fondsmanager verpufft, eine Rezession im nächsten Jahr erachten die meisten dennoch als unwahrscheinlich. Lediglich 9% der Befragten gaben an, einen Konjunktureinbruch zu erwarten. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als noch im Vormonat.

Quelle: BofAML

Die grösste Sorge ist zum siebten Mal in Folge der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskrieg. Die versöhnlichen Töne zwischen Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am G-20-Treffen in Buenos Aires vermochten daran nichts zu ändern.