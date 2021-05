Die zwei Seiten des chinesischen BIP

Die Wirtschaftsberichterstattung über China konzentriert sich viel zu stark auf das Gesamt-BIP und nicht genügend auf das BIP pro Kopf, das die aussagekräftigere Kennzahl ist. Diese verzerrte Berichterstattung hat wichtige Implikationen, denn die beiden Kennzahlen zeigen deutlich unterschiedliche Bilder von Chinas aktueller wirtschaftlicher und politischer Lage. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit zudem auf unterschiedliche Fragen.

Zur Autorin Nancy Qian ist Professorin für Betriebswirtschaft und Entscheidungswissenschaften an der Kellogg School of Management der Northwestern University.

Eine schnelle Suche in allen englischsprachigen Nachrichtenpublikationen in der ProQuest-Datenbank für den Zehnjahreszeitraum von 2011 bis 2021 zeigt, dass 20’915 Artikel Chinas BIP diskutierten, aber nur 1163 sein BIP pro Kopf erwähnten. Proportional sogar noch grösser war dieser Unterschied bei den acht grössten und angesehensten Zeitungen, darunter der «New York Times», dem «Wall Street Journal» und der «Washington Post», wo 5963 Artikel auf das chinesische BIP verwiesen, aber nur 305 das BIP pro Kopf diskutierten.

Im Jahr 2019 war Chinas BIP (zu Marktkursen) von 14 Bio. $ das weltweit zweithöchste hinter den USA (21 Bio. $); auf dem dritten Platz lag Japan (5 Bio. $). Das aggregierte BIP spiegelt die Gesamtheit der Ressourcen – einschliesslich der Steuerbasis –, die einer Regierung zur Verfügung stehen. Dies ist hilfreich für eine Betrachtung des Umfangs der staatlichen Investitionen Chinas wie etwa seines Raumfahrtprogramms oder seiner Militärkapazitäten. Für das Alltagsleben der chinesischen Bevölkerung jedoch ist es viel weniger relevant.

Zwischen Montenegro und Botswana

Dem meisten Ökonomen ist daher Chinas BIP pro Kopf – oder anders ausgedrückt: das Einkommen pro Person – wichtiger. Die zentrale Erkenntnis hier ist, dass China trotz des phänomenalen Wachstums seines BIP während der vergangenen vier Jahrzehnte auch weiterhin ein armes Land bleibt.

2019 betrug Chinas BIP pro Kopf 8242 $. Damit liegt das Land zwischen Montenegro (8591 $) und Botswana (8093 $). Sein BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität – d.h. nach Bereinigung des Einkommens zur Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten – betrug 16’804 $. Dies liegt unter dem weltweiten Durchschnitt von 17’811 $; damit ist China auf dem 86. Platz, zwischen Surinam (17’256 $) und Bosnien-Herzegowina (16’289 $). Im Vergleich dazu liegt das BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität in den USA und der EU auf 65’298 bzw. 47’828 $.

Um das Ausmass der Armut in China zu begreifen, müssen wir uns zudem den Grad der Ungleichheit innerhalb seiner Bevölkerung vergegenwärtigen. Die Ungleichheit in China (gemessen durch den Gini-Koeffizienten) ähnelt derjenigen in den USA und Indien. Da China eine Bevölkerung von 1,4 Mrd. Menschen aufweist, bedeutet das, dass noch immer Hunderte von Millionen Chinesen in Armut leben.

Rückstand in ländlichen Gebieten

Nach Angaben der chinesischen Regierung haben 600 Mio. Menschen ein monatliches Einkommen von knapp 1000 Yuan (155 $). Das entspricht einem Jahreseinkommen von 1860 $, und 75,6% dieser Menschen leben in ländlichen Gebieten.

Um die Reihen der weltärmsten Länder zu verlassen, muss China die Einkommen einer Bevölkerung von der Grösse derjenigen Schwarzafrikas und mit ähnlichem Durchschnittseinkommen (Schwarzafrika: 1657 $) erheblich steigern. Chinas Regierung weiss, dass sie das tun muss, um sich die Unterstützung der Bevölkerung zu erhalten. Unter sonst gleich bleibenden Umständen wird sie noch mindestens eine weitere Generation lang damit beschäftigt sein, die Einkommen im Land zu steigern.

Doch in der Politik kommen «sonst gleich bleibende Umstände» selten vor, und Regierungen können ihre Unterstützung in der Bevölkerung zudem auf Weisen stärken, die das Wirtschaftswachstum nicht fördern. Chinas Regierung etwa betont ihre Rolle als Verteidiger der Bevölkerung gegen äussere oder unpersönliche Kräfte wie etwa Erdbeben oder die Covid-19-Pandemie. Sie hat zudem in letzter Zeit eine aggressive Haltung in Bezug auf territoriale Streitigkeiten im Südchinesischen Meer und entlang der chinesisch-indischen Grenze eingenommen.

Sanktionen sind oft kontraproduktiv

Die westlichen Länder haben auf diese und andere Massnahmen auf vielfältige Weise reagiert. Die USA weiten derzeit ihre Militärpräsenz im Südchinesischen Meer aus, während sich China wegen Menschenrechtsbedenken zudem der Gefahr von Wirtschaftssanktionen und eines Boykotts der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 ausgesetzt sieht.

Die Erfahrung legt nahe, dass Sanktionen, Boykotte und militärischer Druck ihr Ziel kaum erreichen dürften. Russland etwa ist seit 2014 westlichen Wirtschaftssanktionen ausgesetzt – und die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat kürzlich weitere Strafmassnahmen angekündigt –, und dennoch setzt der Kreml seine Politik der Besetzung des Donezbeckens in der Ostukraine fort. In ähnlicher Weise hatte im Kalten Krieg der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980 und in Los Angeles 1984 kaum eine Wirkung auf eine der beiden Seiten.

Im Gegenteil: Militärische Aggression provoziert häufig eine politische Gegenreaktion im Zielland und stärkt die Unterstützung für die Regierung. Wirtschaftssanktionen können ähnliche Auswirkungen haben und die öffentliche Unterstützung für eine kompromisslose politische Linie verfestigen.

Emotionen zur Ablenkung

Dieser Effekt lässt sich derzeit problemlos in China beobachten. Viele Chinesen glauben, dass der Westen versucht, neuerlich seine politische Vorherrschaft geltend zu machen, und fühlen sich schmerzhaft an den Kolonialismus und den Zweiten Weltkrieg erinnert. Damals kamen in China 20 Mio. Menschen ums Leben – mehr als in jedem anderen Land mit Ausnahme der Sowjetunion. Die von der westlichen Politik gegenüber China ausgelösten starken Emotionen überschatten die Tatsache, dass Chinas Handlungen Länder wie Indien, Vietnam und Indonesien, die ebenfalls unter einer brutalen Kolonialpolitik gelitten haben, mit Sorge erfüllen.

Zugleich lenken diese emotionalen Reaktionen die Aufmerksamkeit von wichtigen innenpolitischen Fragen ab, nicht zuletzt der Notwendigkeit, die Einkommen zu steigern. Chinas Arme, von denen den meisten Grenzstreitigkeiten oder internationale Sportereignisse ziemlich egal sein dürften, werden die Hauptleidtragenden eventueller Kollateralschäden sein.

Für einen wirksamen Dialog mit China sollten sich andere Länder an Folgendes erinnern: Entgegen dem ersten Eindruck ist das Land kein wirtschaftlicher Monolith. Hinter dem weltweit zweithöchsten BIP verbergen sich Hunderte Millionen von Menschen, die einfach nur der Armut entkommen möchten.

