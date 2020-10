Die zweite Welle bremst die Erholung aus

Die Lage ist ernst. Der steile Anstieg der Covid-19-Ansteckungen zwingt die Regierungen in Europa, die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu verschärfen. Dadurch droht die laufende Erholung zu entgleisen. Gemäss dem Recovery-Tracker-Index von Oxford Economics, der die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone nachzeichnet, hat die Dynamik schon im September spürbar nachgelassen. Google-Standortdaten zeigen, dass die Mobilität in den fünf grössten Volkswirtschaften Europas auf den tiefsten Stand seit Anfang September zurückgefallen ist. Die Aufenthaltszeit in Büros, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen liegt 20% unter dem Vorkrisenniveau. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.