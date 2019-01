Die Zwiebel wird in Indien zum Politikum

Während anderswo in der Welt die Zinspolitik der Zentralbanken, ein Handelsstreit oder die Zuwanderung die Machthaber in Bedrängnis bringen, macht in Indien die bescheidene Zwiebel die Regierung nervös. Der Preis dieses Wurzelgemüses, das in Indien zu keiner Mahlzeit fehlen darf, ist seit Mitte 2018 über 80% gefallen. Das Gleiche trifft auf Kartoffeln zu. In einem Land, in dem weiterhin beinahe 60% der Bevölkerung direkt von der Landwirtschaft abhängig sind, hat der Preiseinbruch viele Bauernfamilien in arge finanzielle Bedrängnis gebracht.

Damit ist auch die Wahrscheinlichkeit gefallen, dass die Partei von Premierminister Narendra Modi in den allgemeinen Parlamentswahlen, die in den Monaten April und Mai abgehalten werden, wie vor fünf Jahren als klarer Sieger hervorgehen wird. Dass die oppositionelle Kongresspartei zumindest einen Achtungserfolg erzielt und damit die regierende Bharatiya-Janata-Partei ihre absolute Mehrheit verliert, ist umso wahrscheinlicher, hat Modi doch viele seiner Versprechen nicht erfüllt. Unter anderem, er werde jährlich 10 Mio. neue Arbeitsplätze schaffen und dank aufgespürtem Schwarzgeld jedem Haushalt 1,5 Mio. Rupien (21 000 $) auf das Konto überweisen.