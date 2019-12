Diese Aktien empfiehlt Ihnen Stefan Krähenbühl

Der E-Commerce-Riese wächst jährlich fast 50%, ist aber zu zwei Dritteln von China abhängig. Belastet durch den Handelskonflikt notieren die Aktien aktuell auf dem Stand von Anfang 2018. Nähern sich die USA und China 2020 an, verbessert sich das Aufwärtspotenzial der Titel.

Cembra

Die Konsumkreditbank hat alles, was Anlegern gefällt: konstantes Gewinnwachstum, eine starke Kapitalisierung, eine hohe Krisenresistenz. Zudem bringt die Cashgate-Akquisition ab 2021 einen höheren Gewinn.

Medacta

Der Kurseinbruch nach der jüngsten Gewinnwarnung war unangemessen stark. Medacta wächst weiterhin rasant und überzeugt mit einer Ebitda-Marge von 30%. Zeit, dass das Orthopädieunternehmen auch an der Börse zurück auf Kurs findet.

Roche

Die Aktien des Pharmakonzerns sind tief bewertet. Dabei ist Roche jüngst stark gewachsen und schafft es dank guter Produktpipeline, den Druck durch Biosimilars zu reduzieren. Der Fokus auf komplexe Wirkstoffe kommt ihr dabei ebenso zugute und hebt sie von der Konkurrenz ab.

Wirecard

Der Dax-Neuling kam 2019 wiederholt negativ in die Schlagzeilen, was den Aktienkurs belastet hat. Die Wachstums- und Gewinnerwartungen für 2020 sind aber hoch, was die Wirecard-Valoren zur Aufholjagd bewegen könnte.