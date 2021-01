Diese Aktien empfiehlt Ihnen Sylvia Walter

Crédit Agricole

Die französische Grossbank wird wie andere Finanztitel von einer Wachstumserholung profitieren. Ausserdem ist sie führend beim Ausstieg aus fossilen Energiequellen und deswegen auch Teil des FuW-Eco-Portfolios.

Coherus Biosciences

Die US-Pharmafirma stellt Biosimilars her, also Nachahmerprodukte von biotechnisch produzierten Medikamenten. Nach Udenyca, einem Mittel zur Infektionsbekämpfung in der Chemotherapie, sollten weitere Produkte folgen.

SAP

Der brutale Kursrückschlag im Oktober wegen niedrigerer Gewinnerwartungen des Managements ist immer noch nicht aufgeholt. Doch das Geschäft bleibt hoch profitabel. Und der Umsatz sollte mit Ausbau der Cloud-Anwendungen weiter wachsen.