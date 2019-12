Diese Aktien empfiehlt Ihnen Sylviane Chassot

Als Frühzykliker hat der Personaldienstleister ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Da die Konjunktursorgen jüngst wieder abgenommen haben, dürfte das Wachstum in den kommenden Monaten zulegen. Die Dividendenrendite von 4,1% ist den relativ hohen Preis wert.

Applied Materials

Der Halbleiterspezialist mit Sitz in Kalifornien gilt in der Chipbranche als führend. Im dritten Quartal kam er früher als erwartet zurück ins Wachstum und gab sich im Ausblick überraschend positiv.

BKW

Wer in der Schweiz in einen liquiden Energietitel investieren will, kommt an BKW nicht vorbei. Mit der Stilllegung des Atomkraftwerks Mühleberg und dem Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Energiedienstleistungen ist BKW fit für die Zukunft. Spektakel gibt’s weder bei der Dividende noch beim Wachstum, dafür sind die Berner solide unterwegs.

Dormakaba

Selbst wenn alles zum Davonlaufen ist: Türen und damit die Schliesssysteme von Dormakaba braucht es immer – plus stabile Dividende.

Edisun

Der Solaranlagenbetreiber hat die Kapitalerhöhung erfolgreich überstanden. Nun hat er das Kapital und die Projekte in der Pipeline, um 2020 kräftig zuzulegen. Kernmarkt ist Portugal, wo Solarstrom ohne Fördergelder rentiert.