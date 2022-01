Diese Aktien empfiehlt Ihnen Valentin Ade

» Activision Blizzard

Activision Blizzard

Einer der grössten Videospiel­entwickler mit starken Einzeltiteln. Dennoch gehören die ­Valoren heuer zu den Schlusslichtern am US-Markt. Grund ist ein toxisches Arbeitsklima, das unter anderem einen Chefwechsel nötig macht. Danach können die Titel, die jetzt günstig zu haben sind, ihr Potenzial wieder entfalten.

AEA-Bridges Impact Corp.

Die grosse Wette auf die Zukunft: Harley-Davidson, Inbegriff des Motorradfahrvergnügens, bringt die Elektro­zweiradsparte LiveWire via Fusion mit der Mantelgesellschaft AEA-Bridges Impact Corp. an die Börse. Das erste kotierte US-Unternehmen seiner Art dürfte grosse Erwartungen wecken.

Apple

Der No-Brainer in der Auswahl: Der iPhone-Hersteller ist das wertvollste US-Unternehmen und ist auf dem Weg zu einem Marktwert von 3 Bio. $. Einiges, an dem der Tech-Riese aus Cupertino tüftelt, ist dabei noch gar nicht in der ­Bewertung enthalten. Die Papiere der Cash-Maschine gehören in jedes Portfolio.

Kroger

Sollte sich im nächsten Jahr, wie einige Experten meinen, das Umfeld für Aktien eintrüben, ist man mit den ­Titeln des grössten US-Lebensmittelhändlers gut geschützt. Sie gelten mit als defensivster Wert und trotz Rekordständen an den Märkten immer noch als fair bewertet.

Western Alliance Bancorporation

Die Vorzeige­aktie unter den regionalen Finanztiteln Amerikas. Die Holding, die einige Banken im Westen der USA unter sich vereinigt, erwirtschaftet jetzt schon hoch effizient eine Toprendite für die Aktionäre. Wenn kommendes Jahr die Zinsen steigen, wird das dem Geschäft umso zuträglicher sein.