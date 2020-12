Diese Aktien empfiehlt Ihnen Valentin Ade

Das Geschäft des britischen Private-Equity-Investors wird sich in Zeiten ultraniedriger Zinsen und teurer Aktienmärkte weiter reger Nachfrage erfreuen. Die Titel haben noch viel Luft nach oben.

Alphabet

Die Aktien der Google-Mutter handeln zwar nahe Höchst. Angesichts der Marktdominanz sind sie aber keinesfalls überbewertet. Der Konzern dürfte weiter starke Zahlen liefern. Zudem sind viele ­Geschäftsbereiche noch gar nicht in der Bewertung enthalten.

American Electric Power

Das US-Energieunternehmen mit Sitz in Ohio könnte gut aus dem Krisenjahr kommen. Zudem setzt es stark auf erneuerbare Energien, was den Valoren Aufwärtspotenzial verleiht.