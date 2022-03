Diese Aktien lohnen sich jetzt erst recht

«Swiss Life ist in bester Verfassung». So titelte FuW Anfang März anlässlich des Jahresabschlusses des Finanzkonzerns. Nur die Börse scheint anderer Meinung zu sein: Die Aktie, die sich vor dem Hintergrund einer Börsenflaute in den ersten Wochen des Jahres gut gehalten hatte, verlor seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als der breite Swiss Performance Index.

Gerechtfertigt ist das nicht. Das Unternehmen lieferte 2021 ein Rekordergebnis und ist mit der Aktivität hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich höchstens mittelbar von der Ausgrenzung Russlands aus dem internationalen Finanzsystem betroffen.