Diese Aktien profitieren vom gewaltigen US-Sportmarkt

New York City ist die Sporthauptstadt der USA. Am Sonntag hat hier das US Open den Jahreszyklus der grossen Tennisturniere beschlossen. Die Saison der Baseball-Profiliga (MLB) ist in vollem Gang. In einem Monat nehmen Basketball (NBA) und Eishockey (NHL) den Betrieb wieder auf, die grösste Profiliga des Landes, die National Football League (NFL), ist vergangene Woche losgegangen. Zum Auftakt haben die Buffalo Bills mit Sitz im Bundesstaat New York die Titelverteidiger LA Rams geschlagen.

Kein Sportmarkt ist grösser und kennt gleich vier Weltklasseligen, über die Unternehmen und Werber fast täglich ein riesiges Live-Publikum erreichen. Obgleich die Angst vor Rezession umgeht und die US-Konsumenten unter hoher Inflation leiden, scheint die Sportwelt konjunkturresistent. Gemäss den Beratungsgesellschaften Deloitte und PwC sind die Profiligen des Landes richtiggehende Geldmaschinen, die von einem Umsatz von gut 70 Mrd. $ 2018 auf weit über 80 Mrd. $ zur Mitte der 2020er-Jahre wachsen sollen.

Wallstreet-Veteranen am Start

Wenn eines der Teams – oft in der Hand alteingesessener Besitzerfamilien – zum Verkauf steht, überbieten sich die Investoren deshalb. 2020 kaufte Hedge-Fund-Manager Steven Cohen für 2,4 Mrd. $ die New York Mets (MLB). Im Sommer übernahmen die Walmart-Erben für 4,7 Mrd. $ die Denver Broncos (NFL). Wallstreet-Veteran Todd Boehly hält substanzielle Anteile an den LA Dodgers (MLB) und den LA Lakers (NBA) und hat dieses Jahr zusammen mit dem Schweizer Unternehmer Hansjörg Wyss für 2,5 Mrd. £ den Londoner Fussballklub Chelsea gekauft.