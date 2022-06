Diese Bankaktien eignen sich selbst für Börsenanfänger

Bankaktien gelten in Kanada als typische Anfängeraktien. Kundenberater empfehlen sie ihren Neuklienten gerne für das erste Depot, Eltern kaufen die Aktien bereits für ihre Kinder. Die meisten Kanadier sind daher direkt selbst oder auch über ihren Pensionsfonds in die Titel der fünf grössten Banken des Landes investiert.

Mit Blick auf das Geschäft unterscheiden sich diese Finanzhäuser kaum voneinander. Alle fokussieren sich auf die gleichen Bereiche mit ähnlichen Gebührenmodellen und konkurrieren im Bank-, Hypotheken-, Kredit- und Kreditkartengeschäft.

Alle fünf haben ihren operativen Hauptsitz im Financial District von Toronto und bieten ihre eigenen Anlageprodukte an. Den meisten Wettbewerb gibt es bei den Geschäftskunden und Geschäftskrediten, der Vermögensverwaltung und beim internationalen Geschäft. Letzteres verspricht das grösste Wachstum. Ihre wichtigsten Märkte sind neben Kanada die USA, Südamerika und Asien. Das Europageschäft ist unterschiedlich ausgeprägt. Royal Bank of Canada (RBC) etwa hat Standorte an allen grossen europäischen Finanzzentren, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) dagegen ist hauptsächlich in London präsent.

Keine grossen Skandale

Anders als in der Schweiz sind die grossen Bankhäuser nicht in grosse Skandale verwickelt. Zwar gibt es immer wieder Vorwürfe der Geldwäscherei, besonders wenn es um Immobiliengeschäfte oder um Tochtergesellschaften in der Karibik geht. Auch gab es oft Kritik wegen Kickbackzahlungen beim Verkauf bankeigener Produkte. Doch dem Image der Banken hat dies bisher nicht geschadet.