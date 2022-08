Diese Kriegsprofiteure kann man an der Börse kaufen

Vor sechs Monaten ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Krieges und der westlichen Sanktionen sind massiv. Viele Unternehmen leiden darunter – doch es gibt auch direkte und indirekte Kriegsgewinner. FuW hat analysiert, welche Aktien seit Kriegsbeginn zugelegt haben und wie sich die Gewinnlage der Unternehmen verändert hat.

Dass manche Gesellschaften nun «Übergewinne» erwirtschaften – also einen übermässig hohen Ertrag –, hat Begehrlichkeiten in der Politik geweckt. Das deutsche Netzwerk Steuergerechtigkeit hat für die linke Rosa-Luxemburg-Stiftung in einer Studie 113 Mrd. € an Übergewinnen der Öl-, Gas- und Strombranche in Deutschland für dieses Jahr ausgemacht.