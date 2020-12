Welche Schweizer Biotechs 2021 gross abräumen könnten

Welche Schweizer Biotech-Aktien könnten bis Ende 2021 am besten abschneiden? Die meisten haben noch kein Produkt am Markt. Einzeltitel sind riskant. Um das Risiko zu streuen, hat FuW deshalb vor gut einem Jahr eine engere Auswahl mit Molecular Partners, ObsEva und Santhera getroffen. In einer weiteren Auswahl kamen Basilea und Newron dazu. Das Resultat ist ernüchternd. Wer gekauft hat, verzeichnet bis am Dienstag mit der engeren Auswahl einen Verlust von 42%, mit der weiteren sind es 33%. ObsEva, Newron und Santhera mussten Projekte nach gescheiterten Studien begraben. Molecular notieren trotz Rückschlag im Plus (+29%). Basilea haben sich als der erhoffte Stabilitätsanker erwiesen (+21%). Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an