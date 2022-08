Diese Unternehmen bestimmen die US-Klimazukunft

Die USA erleben diesen Sommer vielerorts den Ausnahmezustand. New York taumelt von einer Hitzewelle in die nächste – Stromausfälle inklusive. In St. Louis ist so viel Regen gefallen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. In Kentucky folgte auf tödliche Hochwasserfluten die Bullenhitze. In Kalifornien und Nevada verwüsten seit Wochen Waldbrände das Land.

Allein im ersten Halbjahr haben Wetterkatastrophen gemäss dem Handelsdepartement über 9 Mrd. $ Schaden angerichtet, in nur vier Jahren zuvor – alle seit 2011 – waren es mehr. Die Amerikaner spüren heuer die Auswirkung des vom Menschen gemachten Klimawandels. Und laut Bundesbehörden soll das der neue Normalzustand sein.