«Digitale Dienstleistungen in China bieten Chancen»

Frau Ouahba, was hat Sie in diesem aussergewöhnlichen Jahr besonders überrascht, und was war die grösste Herausforderung?

Die grösste Herausforderung war, die Folgen dieser Gesundheitskrise für die Finanzmärkte abzuschätzen, insbesondere weil schon vor dem Start der Pandemie die Frage im Raum stand, welchen Spielraum die Geldpolitik überhaupt noch hat. Was die Krise neu gebracht hat, ist ein ausserordentliches Mass an Zusammenarbeit zwischen Staaten, insbesondere in Europa. Das ist ermutigend. Auch wie ­direkt zu Beginn der Krise fiskal- und ­geldpolitische Massnahmen im Tandem eingesetzt wurden, um koordiniert den Schock der Pandemie für die Gesamt­wirtschaft abzufedern. Diese Zusam­menarbeit, sei es innerhalb von Regierungen, zwischen Staaten oder den Zentralbanken und den lokalen Kreditinstituten war für mich ein Lichtblick in einem herausfordernden Jahr.

Rose Ouahba ist Chefin Fixed Income bei Carmignac und ­Co-Fondsmanagerin von Carmignac Patrimoine. (Bild: zvg)

Sie stellen den Notenbanken also eine gute Note im Krisenmanagement aus?

Ja, aber im momentanen Zinsumfeld ist es nicht die Aufgabe der Zentralbanken, den Konsum wieder anzukurbeln, hier liegt der Ball nun bei den Regierungen. Wenn fiskalpolitisch die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dann können die Währungshüter sich darauf konzentrieren, dass das Zinsumfeld stabil bleibt und die Wirtschaft von den Stimulusmassnahmen profitieren kann.

Sind die Warnungen berechtigt, dass das viele billige Geld zu Inflation führen wird?

Nein, das ist übertrieben, denn was wir jetzt beobachten können, sind disinflationäre Kräfte: Die Digitalisierung geht ungebrochen weiter, sie wurde gar beschleunigt durch die Krise. Zudem werden wir über die Pandemie hinaus das bleibende Problem der höheren Arbeitslosigkeit haben. Das verhindert, dass die Löhne steigen. Zudem wird es in vielen Sektoren noch eine Weile dauern, bis sie sich vom Coronaschock erholt haben. Mittelfristig müssen wir uns also keine Sorgen um ­Inflation machen, sondern eher um die Flaute in vielen Wirtschaftssektoren.

Schaffen da die positiven Nachrichten zu den Coronaimpfstoffen nicht Abhilfe?

Sie sind definitiv ermutigend, besonders für den Servicesektor. Nun lässt sich das Licht am Ende des Tunnels erahnen. Aber bei aller Euphorie dürfen wir nicht ver­gessen, dass wir uns noch immer mitten in der zweiten Infektionswelle befinden, in den USA gar in der dritten. Auch wenn wir nun langsam wieder auf dem Weg der Erholung sind, das Wachstum wird nicht auf einen Schlag zurückkommen, und die Langzeitschäden bleiben.

Was raten Sie Investoren?

Das Gebot der Stunde heisst flexible Vermögensallokation. Während die Grundpfeiler unserer Anlagestrategie gleich ­geblieben sind – wir setzen weiterhin mehrheitlich auf Wachstumsaktien –, haben wir die vergangenen Monate genutzt, um Portfolioanpassungen vorzunehmen.

Auf welche Aktien setzen Sie?

Mit der wachsenden Mittelklasse in China und der technologischen Affinität der ­Bevölkerung sehen wir digitale Dienst­leistungen in China als Wachstumsfeld. Ausserdem sind wir im Gesundheitssektor engagiert. Von Banktiteln lassen wir die Finger, aber wir setzen auf Unternehmen, die digitale Zahlungslösungen anbieten.

Können Sie konkrete Titel nennen?

In China die grossen Technologieunternehmen wie JD.com, aber auch spezialisierte Angebote beispielsweise im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. Technologieaktien allgemein, genauso wie die Halbleiterindustrie, sind weiterhin Wachstumstreiber. Dazu zählen für uns nicht nur die US-Giganten wie Amazon und Alphabet, sondern auch ­andere Valoren wie z. B. Nintendo.

Halten Sie auch europäische Aktien?

In Europa sind Konsumtitel wie Hermès interessant. Zudem haben wir Papiere im Portfolio, die vom Ende der Coronamassnahmen profitieren werden. Dazu gehören die spanische Flughafenbetreiberin Aena oder die französische Safran, die Flugzeuge und Helikopter herstellt.

Sie co-managen den Carmignac-Patrimoine-Fonds und sind für die Anleihenseite verantwortlich. Wie sind Sie dort aufgestellt?

Das Niedrigzinsumfeld wird uns noch eine Weile erhalten bleiben, deshalb bleibt das Kreditausfallrisiko der zentrale Selektionsfaktor beim festverzinslichen Vermögen. Staatsanleihen gehören weiterhin ins Portfolio. Bei den Unternehmensanleihen setzen wir genau auf die umgekehrten Branchen als bei den Aktien: Banken, Fluggesellschaften, den Freizeitsektor sowie Energieunternehmen.

Können Sie das ausführen?

Diese Anleihen sind günstig und bieten eine gute Entschädigung für das Risiko, so ist beispielsweise der Bankensektor mittlerweile so gut reguliert, dass auch in Bonds mit tieferem Rating investiert werden kann. Wir haben das attraktive Marktumfeld zudem genutzt, um in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die in der Krise abgestraft wurden, wie z. B. der Reisesektor. Auch manche Energiefirmen waren günstig zu haben.

Womit sichern Sie das Portfolio ab?

Gold hilft, Balance ins Portfolio zu bringen. Denn sollten sich meine Ausführungen zum geringen Inflationsrisiko nicht bewahrheiten, sichert Gold die anderen Anlagen ab. Ausserdem, den extremen Kursgewinnen der US-Tech-Titel zum Trotz: Der US-Dollar hat sich gegenüber dem Euro dieses Jahr deutlich abgewertet, deshalb darf man die Währungsabsicherung im Portfolio nicht vernachlässigen.

Stichwort USA: Wie geht es nun weiter nach den Wahlen?

Obwohl es den Demokraten gelungen ist, die Präsidentschaft zurückzugewinnen, sieht es nicht so aus, als ob ihnen dies bei den noch offenen Senatssitzen in Georgia ebenfalls gelingen wird. Der Senat bleibt also in der Hand der Republikaner.

Was bedeutet das für die Finanzmärkte?

Es sind insofern gute Neuigkeiten, als es nun weder zu stärkerer Regulierung noch zu höheren Unternehmenssteuern kommt, wie dies die Demokraten vor­gesehen hatten. Die Kehrseite davon ist, dass auch die weiteren Stimulusmass­nahmen nicht so grosszügig ausfallen werden, wie es notwendig wäre, um die Ungleichheit in der amerikanischen Bevölkerung zumindest ein bisschen aus­zugleichen.

Was bringt der neue US-Präsident dem ­globalen Handelsgefüge?

Donald Trumps Handelspolitik war gelinde gesagt erratisch, das wird sich unter Joe Biden bessern. Das gibt Unternehmen Planungssicherheit. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass bereits in Kraft stehende Zölle abgebaut werden, so wird sich die Beziehung zwischen Europa und den USA entspannen. Joe Biden wird wieder stärker auf Zusammenarbeit anstelle von Konfrontation setzen.

Wie sieht es aus mit den angespannten ­sino-amerikanischen Beziehungen?

Hier ist die grosse Unbekannte die, ob sich die Einstellung Chinas gegenüber den USA ändern wird. Wir erinnern uns an die Verhandlungen im vergangenen Jahr, als die Chinesen sagten, sie hätten kein Vertrauen in den Dialog mit Donald Trump. Vielleicht ändert sich das, wenn der Verhandlungspartner wechselt. Es ist definitiv eine spannende Frage, auf die uns 2021 hoffentlich eine Antwort bringt.

Welche politischen Entwicklungen ­behalten Sie zudem im Auge?

Die Wahl des Nachfolgers von Angela ­Merkel nächsten Oktober. Deshalb blicke ich gespannt darauf, wen die CDU Mitte Januar neu zum Parteivorsitzenden ernennen wird.

Weshalb ist das für Investoren relevant?

Europa befindet sich an einem interessanten Punkt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EZB-Chefin Christine Lagarde und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel haben zusammengespannt und Europa in den vergangenen Monaten vorangebracht. Die Frage ist nun, ob dies eine einmalige Sache war, als Antwort auf den globalen Gesundheitsnotstand, oder ob diese neue paneuropäische Kooperation auch über die Krise hinaus Bestand haben wird – Stichwort EU-Bonds, ambitioniertere Klimaschutzmassnahmen und eine einheitliche europäische Digitalstrategie. Bleiben diese Aspekte über die Coronakrise hinaus zentrale Themen der europäischen Politik, dann hat das auch für Investoren langfristige Auswirkungen.

Was nehmen Sie mit aus dieser Krise für die Zeit danach?

Die vergangenen Monate haben mich in meiner Grundüberzeugung bestärkt, dass wir Menschen am besten in Teams arbeiten. Persönliche Kontakte und Interaktionen in der realen Welt sind zentral, um auf neue Gedanken zu kommen und den eigenen Horizont zu erweitern. Video­konferenzen sind praktisch, aber sie führen nicht zur gleichen gegenseitigen Bereicherung wie ein tatsächliches Treffen.