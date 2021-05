Direkte Demokratie stösst an Grenzen

Das ist rekordverdächtig: Das «Bundesbüchlein» mit den bundesrätlichen Abstimmungserläuterungen für die Volksabstimmungen vom 13. Juni, das dieser Tage in die Briefkästen gelangt, umfasst nicht weniger als 143 Seiten. Fünf Vorlagen stehen zur Debatte: zwei Volksinitiativen (für sauberes Trinkwasser bzw. für eine Schweiz ohne Pestizide) sowie drei Gesetzesreferenden (Covid-19-Gesetz, CO2-Gesetz sowie das Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus).

Ist das Stimmvolk mit diesem Strauss an komplexen Vorlagen und dem Wust an Papier nicht überfordert? Die Aussage sei gewagt: Kaum einer der über 5 Mio. Stimmberechtigten wird das Büchlein gründlich lesen, zumal die Texte nicht gerade eine entspannende Bettlektüre darstellen. Immerhin: Das Problem ist nicht neu.

Schon in der Botschaft zur Vorlage über die Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiativen und Referenden vom 9. Juni 1975 schrieb der Bundesrat: «Es steht ausser Zweifel, dass die gegenwärtige Massierung von Volksinitiativen den politischen Entscheidungsprozess überfordert.» Und: «Es stellt sich die Frage, ob unser Staat auf dem ordentlichen Gesetzgebungsweg überhaupt noch regierbar sei.» Das Volk folgte damals dem Bundesrat und hiess die Vorlage am 25. September 1977 mit knapp 58% Ja-Stimmen gut.

Was ist heute zu tun, um die Überforderung zu verhindern? Zunächst fragt sich, ob nicht eine bessere zeitliche Staffelung der Vorlagen etwas bringen würde. Von den fünf am 13. Juni zu Abstimmung gelangenden Vorlagen ist auf den ersten Blick lediglich eine zeitkritisch: das Covid-19-Gesetz, weil es schon in Kraft ist und grundsätzlich Ende 2021 ausläuft. Eine bessere Staffelung könnte wohl kurzfristig helfen, ändert jedoch nichts an der Zahl und der Komplexität der Vorlagen.

Wirkungsvoller wäre eine Anpassung der Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum. Diese Zahlen – 100’000 Unterschriften in achtzehn Monaten für eine Volksinitiative und 50’000 in hundert Tagen für ein Referendum – wurden letztmals im Rahmen der erwähnten Abstimmung erhöht. Die Vorlage war mehrheitsfähig, weil die Einführung des Frauenstimmrechts die Anzahl der Stimmberechtigten verdoppelt hatte.

Dieses Erfordernis ist seither gleich geblieben, obwohl sich die Zahl der Stimmberechtigten rund 40% auf inzwischen gegen 5,5 Mio. Personen erhöht hat. Waren damals für das Zustandekommen einer Initiative die Unterschriften von rund 2,6% der Stimmberechtigten erforderlich, sind es heute bloss noch etwa 1,8%. Es liegt auf der Hand, dass die somit niedrigere Hürde ein Anreiz ist für das Lancieren zusätzlicher Initiativen und Referenden. Wohl deshalb sind alle weiteren Versuche gescheitert, die Unterschriftenzahlen der Bevölkerungsentwicklung anzupassen.

Durch die stets anschwellende Flut von Abstimmungen wird die Funktionsfähigkeit der direkten Demokratie in Frage gestellt. Wenn sich die Stimmberechtigten nicht mehr mit vernünftigem Aufwand selbst eine Meinung bilden können und damit auch die sachliche Diskussion erschwert bis verunmöglicht wird, verkommt eine Abstimmung schlimmstenfalls zur Farce. Wenn das zu umfangreiche aktuelle «Bundesbüchlein» Anlass dazu gibt, diesen Gedanken wieder aufzunehmen, wäre einiges gewonnen. Weniger ist auch hier mehr.