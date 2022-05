Dirk Klee: vom Bankkorsett zum digitalen Gold

Vom sogenannten digitalen Gold zum echten ist der Weg bei Bitcoin Suisse nicht weit. Mitarbeiter, die dem Beratungs- und Handelsunternehmen mit Fokus auf Kryptowährungen drei Jahre die Treue gehalten haben, bekommen ein Goldvreneli geschenkt. Immerhin eine Schokoladenmünze in Goldfolie gibt es für den Gast des frischgebackenen CEO Dirk Klee zum Kaffee.

Klee besetzt seit Anfang April ein Büro direkt neben der Réception am Hauptsitz des Unternehmens in Zug. Von hier aus soll er Bitcoin Suisse in die nächste Phase führen. «Ich bekomme den ganzen Tag Anrufe von Banken, die mit uns zusammenarbeiten wollen», sagt der ehemalige Bankmanager.