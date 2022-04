Disney, Netflix und Co. im US-Kulturkampf

Disney hat in Florida so etwas wie ihren eignen Vatikanstaat. Dafür, dass sich der Medienriese aus Kalifornien 1967 am anderen Ende der USA ansiedelte, bekam er vom Bundesstat Hoheitsrechte über den Distrikt Reedy Creek übertragen. Dort stehen die Vergnügungsparks und Anlagen des grössten Arbeitgebers Floridas, der sich teilweise steuerbefreit, ohne behördliche Zustimmung ausbreiten darf. Doch das könnte bald ein Ende haben.

Das konservativ dominierte Parlament Floridas hat auf Willen des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis beschlossen, Disney den Sonderstatus zu entziehen. Es ist eine Vergeltungsmassnahme, nachdem Disney-Chef Bob Chapek sich auf Druck eigener Angestellter gegen ein vermeintlich homophobes neues Schulgesetz ausgesprochen und gelobt hatte, die Macht seines Konzerns dagegen einzusetzen. Das Gesetz schränkt sexuelle Aufklärung, die über Heterosexualität hinausgeht, bis zu einer gewissen Klassenstufe ein.

Am Publikum vorbei

Die Aktien von Disney haben vergangene Woche fast 10% nachgegeben. Seit Jahresanfang haben sie rund ein Viertel an Wert verloren. So viel haben die Valoren von Disneys Konkurrent in der Film- und Serienproduktion, Netflix, in der vergangenen Woche eingebüsst, als das Unternehmen den Verlust von 2 Mio. Abonnenten prognostiziert hat. Seit Jahresanfang haben sie rund 65% abgegeben. Hier würden sich gemäss Kritikern das viel zu liberale politische Gebaren und ebensolche Inhalte der Konzerne rächen. Deswegen könne man, so twitterte Tesla-Chef Elon Musk, Netflix schlicht nicht mehr anschauen.