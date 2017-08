Disney rückt von Netflix ab

(Reuters) Der US-Medienkonzern Walt Disney rückt von Netflix (NFLX 175.78 -1.45%) ab und will seine Filme über einen eigenen Streaming-Dienst anbieten. Der Dienst solle 2019 auf den Weg gebracht werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Sportsender ESPN werde ab dem kommenden Jahr über das Internet verfügbar sein. Dazu kauft Disney einen weiteren Anteil von 42% am Video-Streaming-Unternehmen Bamtech für 1,58 Mrd. $.

In den abgelaufenen drei Monaten machten rückläufige Abonnentenzahlen bei ESPN und höhere Produktionskosten dem Unternehmen zu schaffen. Der Gewinn fiel um knapp 9% auf 2,37 Mrd. $, der Umsatz verringerte sich leicht auf 14,24 Mrd. $.