Diversifiziert oder fokussiert – was behauptet sich?

In den Neunzigerjahren waren sie am Puls der Zeit, historisch gewachsene Mischkonzerne, die unternehmensintern auf Diversifikation setzten und verschiedene Sparten bedienten. Doch nach und nach wies der (noch immer anhaltende) Trend in Richtung Fokussierung und gegen Konglomerate. So trennte sich beispielsweise Dätwyler Ende 2021 vom nur schwach rentierenden Online-Elektronikhändler Reichelt, was an der Börse honoriert wurde.

Mischkonzerne eignen sich im Grundsatz laut Rudolf König, Partner beim Vermögensverwalter Entrepreneur Partners, eher für Privatinvestoren. Durch die Abstützung auf mehrere Bereiche sind die Risiken breiter verteilt, was dem Anleger einen gewissen Risikoschutz bietet. In einem turbulenten Marktumfeld sieht sich ein diversifiziertes Unternehmen aber womöglich mehreren Risiken gleichzeitig ausgesetzt. Die Kursgewinne lassen zudem oft zu wünschen übrig. Entsprechend sollte Aktionären zumindest eine stattliche Dividende winken.