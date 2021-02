Dividenden-Insel

In kaum einem anderen Land beteiligen Unternehmen ihre Aktionäre so verlässlich am Gewinn wie in der Schweiz. Im vergangenen Jahr schütteten sie erneut eine rekordverdächtig hohe Dividendensumme aus. Darauf hätte im Frühling, als die Pandemie die Wirtschaft lahmzulegen drohte, kaum jemand einen Rappen gewettet. In Europa hingegen mussten Anteilseigner eine Kürzung von durchschnittlich 20% hinnehmen, gemäss einer Studie von Allianz Global Investors. Das ­Vorkrisenniveau, schreibt der Asset-Manager, werde erst 2022 erreicht.

Aktionäre hiesiger Unternehmen profitierten davon, dass diese nicht quartalsweise über die Gewinnbeteiligung entscheiden müssen wie meist im Ausland. Sie fällen den Dividendenentscheid ein Mal im Jahr mit ­Bedacht und in längerfristiger Optik.

Auch dieses Jahr werden die Dividendenzahlungen in Summe steigen. Das hat quasi systemische Gründe, weil sich die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis wiederum grosszügiger zeigen – die beiden Erstgenannten haben ihre Aktionäre seit nahezu hundert Jahren nie auf dem Trockenen gelassen. Dem helvetischen Aktienmarkt gereicht es auch zum Vorteil, dass die von Corona besonders gebeutelten Branchen an der hiesigen Börse nicht oder untervertreten sind. In orientierungslosen Zeiten kann sich überdies das Gros der Schweizer Unternehmen auf eine konservativ bewirtschaftete Bilanz stützen.

Aktien sind vielerorts hoch bewertet. Die bewiesene Dividendenstärke könnte frisches Interesse internationaler Investoren auf den Schweizer Markt lenken und den Kursen zusätzlichen Schub geben. Inseln, gleich, welcher Art, werden in Zukunft mehr denn je gefragt sein.