DKSH dreht in Singapur ein grosses Räderwerk

Der Wocheneinkauf in der Zhongshan Mall in Singapur beginnt mit einer Überraschung. Auf der Butter im Kühlregal steht neben der Herstellermarke SCS der Aufdruck «proudly by DKSH». Am Firmenlogo, einer Fächerpalme, ist der Vertreiber DKSH rasch identifiziert. Erst seine durchdachte Logistik ermöglicht es, dass die Kundschaft die Butter täglich in diversen Varianten und in genügender Menge im Laden vorfindet.

An der Verkaufsfront, in diesem Fall ein Fair-Price-Finest-Supermarkt, sind DKSH-Mitarbeiter in ihren auffallenden roten T-Shirts mit Firmenlogo häufig anzutreffen. Sie kontrollieren regelmässig den Bestand der vom Unternehmen vertriebenen Produkte und melden den Bestellbedarf in die Zentrale. Das Portfolio ist mit fast hundert Marken allein im Konsumgüterbereich breit gefächert. Die lokal hergestellten Pineapple Tarts, die in der Zeit des chinesischen Neujahrs auf jeden Tisch gehören, zählen ebenso dazu wie Chips von Frito-Lays oder Frühstücksflocken von Kellogg’s und Schokolade von Hershey und Mondelez.

Vier Fussballfelder Lagerfläche

Im Aussendienst arbeiten mehrere hundert Beschäftigte für den Traditionskonzern aus der Schweiz. Ihre Anweisungen gehen in die Systeme ein, die von rund 300 Büroangestellten in der Zentrale im Singapurer Vorort Jurong betreut werden. DKSH hat die hellen Räumlichkeiten im Gebäude am Autobahnzubringer Jalan Buroh vor drei Jahren bezogen. Sehr funktional, nichts Spektakuläres – ausser der Aussicht: Vom neunten Stock aus geht sie über die petrochemischen Anlagen von Jurong Island hinaus auf die Inselwelt in der Strasse von Singapur.