DKSH erweitert Partnerschaft mit Hormel Foods

(AWP) Der Vertriebsspezialist DKSH (DKSH 78.80 +2.67%) und der US-Nahrungsmittelkonzern Hormel Foods haben ihre Partnerschaft vertieft. DKSH soll Hormel Foods dabei unterstützen, die Snack-Marke Planters in den chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao bekannter zu machen.

Die Partnerschaft schaffe Synergien in den Bereichen Marketing und Vertrieb, Marktforschung, Handel sowie beim Lieferkettennetzwerk, teilte DKSH am Freitag mit. Neben Hongkong und Macao arbeiten die Unternehmen bereits in Thailand, Singapur, Malaysia und auf Taiwan zusammen.