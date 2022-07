DKSH steigert den Gewinn klar

(AWP) Der Zürcher DKSH-Konzern ist im ersten Semester 2022 gewachsen. Er legte beim Umsatz leicht und beim Gewinn deutlich zu. Die Erwartungen der Analysten wurden mit den erzielten Werten grösstenteils übertroffen.

Konkret nahm der Umsatz in der Berichtsperiode um 2,0% auf 5,60 Mrd. zu. Er liegt somit nur noch ganz leicht unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen – also organisch – erhöhten sich die Verkäufe um 3%, wie die auf Marktexpansionsdienstleistungen vor allem in Asien spezialisierte Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Drei von vier Sparten gut

Gesteigert wurde auch der Betriebsgewinn (Ebit). Dieser nahm gar um 16,6% auf 153,3 Mio. zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn nach Steuern von 105,7 Mio. Fr., was ebenfalls einer klaren Steigerung um 21,9% entspricht.

Mit den Resultaten hat DKSH die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) – ausser im organischen Wachstum – übertroffen.

In drei von vier Sparten erzielte die Gesellschaft ein Umsatzwachstum. Weiterhin etwas unter der aktuellen Situation litt die Geschäftseinheit Consumer Goods, deren Umsatz leicht unter Vorjahr zu liegen kam.

Der Betriebsgewinn Ebit lag jedoch trotzdem auch hier 11,8% über dem Vorjahr bei 39,9 Mio. Produktpreiserhöhungen hätten die Effekte von geringeren Absatzmengen in Verbindung mit Lieferstopps und Unterbrechungen der Lieferkette in einigen asiatischen Märkten ausgleichen können.

Weiteres Ebit-Wachstum

Was den Ausblick für das zweite Halbjahr angeht, so bleibt das Management wenig konkret. So hiess es in der Prognose für den Rest des Jahres lediglich, dass DKSH weiterhin ein Ebit-Wachstum anstrebe. Ein Grund für die Vorsicht ist, dass sich das Makro-Szenario in Asien komplex präsentiere.

Das Ausmass der Beschränkungen in Asien aufgrund der Corona-Pandemie sei seit dem Höchststand im dritten Quartal 2021 zwar zurückgegangen, sagte CEO Butz. Das derzeitige Niveau sei aber immer noch hoch im Vergleich zu Europa oder auch den USA. Allerdings sei nun eine allmähliche Verbesserung der Situation zu erwarten.

Dafür werde man im zweiten Halbjahr wohl mehr Gegenwind durch die allgemeine ökonomische Lage verspüren. «Wir werden im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021 bei Umsatz und Gewinn aber trotzdem wachsen», führte der Manager aus. Und immerhin sei der im ersten Halbjahr erzielte Ebit der höchste Halbjahresbetriebsgewinn der Firmengeschichte, ergänzte Finanzchef Ido Wallach.

Rückschlag in Japan

Schliesslich äusserte sich das Management noch zu einigen weiteren Themen, etwa der Situation in der Sparte Performance Materials in Japan. Zwei wichtige Kunden in der dortigen Pharmabranche hätten Probleme in der Produktion gehabt und hätten diese runterfahren müssen.

Die Manager sprachen von einem «starken Rückschlag». Man arbeite nun mit den Behörden zusammen, um die Produktion wieder in Gang zu bringen und diese in andere Fabriken zu verlagern. «Das Geschäft in Japan wird zurückkommen, es wird aber etwas dauern.»

