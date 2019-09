Dominic Cummings: der heimliche Brexit-Lenker

Er meidet die Öffentlichkeit, wo und wann immer er kann. So ist Dominic Cummings seit Jahren selbst im eigenen Land der weitgehend unbekannte Mister Brexit. Boris Johnson hat nach seiner Ernennung zum Premierminister den 47-Jährigen in die Regierung nachgezogen. Der Premier will, dass Grossbritannien die Europäische Union bis zum 31. Oktober verlässt. Cummings ist der Mann, der das Vorhaben hinter den Kulissen zum Erfolg bringen soll.

Bereits in den ersten Wochen seiner Tätigkeit ist in der neuen Brexit-Taktik der Regierung die Handschrift von Cummings gut zu erkennen. Die Idee, das Parlament ab kommender Woche bis Mitte Oktober in eine Zwangspause zu schicken, ist in Cummings’ Kopf geboren worden. Gleichzeitig sorgen seine sehr seltenen Äusserungen in der Öffentlichkeit auch für Verwirrung. So soll er Anfang Woche der Brexit-freundlichen Zeitung «Daily Telegraph» gesagt haben, dass Grossbritannien nur zum Schein mit der Europäischen Union weiterhin über einen Deal verhandle. Eine Aussage, die von der britischen Regierung umgehend dementiert wurde.