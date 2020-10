Donald Trump hat Corona

(Reuters/AWP) US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er auf Twitter (TWTR 46.7 4.94%) am Freitag mit. Auch seine Frau Melania sei infiziert. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. «Wir werden das zusammen überstehen!», liess Trump seine Follower wissen. Am 3. November ist in den USA die Präsidentenwahl angesetzt.

Noch am Vorabend begab sich Trump nach einem positiven Corona-Test einer seiner Mitarbeiterinnen in Quarantäne. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Medienberichten zufolge war Hicks am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zum TV-Duell nach Cleveland gereist.

Die Aktienmärkte haben in einer ersten Reaktion geschockt auf den positiven Covid-19 Test von Donald Trump reagiert. Die Futures auf den S&P 500 (SP500 3380.8 0.53%) und den Dow Jones (Dow Jones 27816.9 0.13%) liegen 1,2% im Minus, beim technologielastigen Nasdaq sind es 1,6%. Auch die Börsenplätze in Europa haben schwächer eröffnet. «Von Trumps Krankheitsverlauf wird jetzt abhängen, inwieweit er in die Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen kann», sagt Thomas Altmann von QC Partners in einer ersten Reaktion. «Die Auswirkungen sowohl auf die US-Politik, insbesondere bei der Verhandlung des nächsten Hilfspaketes als auch auf den US-Wahlkampf, können immens sein.»

Mit dem positiven Testresultat sei mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs eine zusätzliche Unsicherheit entstanden, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank (CBK 4.276 0.35%). «Die Auswirkungen auf die Wahl sind dabei offen. Wenn Trump nicht ernsthaft erkrankt, könnte ihm das sogar zum Vorteil gereichen.»

Die Nachricht sorgt am Freitagmorgen auch bei der Weltreservewährung Dollar für Nachfrage. Die US-Währung gilt in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen. Da Öl international in Dollar gehandelt wird, wird hierdurch der Rohöl-Import im Verhältnis teurer. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 39.5 -2.83%) fiel 2,2%.