Donald Trumps «normales» Fed

Wie lassen sich in einer Präsidentschaft, die herkömmlichen institutionellen Normen bisher wenig Beachtung schenkt, Donald Trumps absolut vernünftige Ernennungen für das Federal Reserve Board erklären? Die jüngsten Nominierungen – von Professor Richard Clarida von der Columbia University und Michelle Bowman, der Bankenkommissarin von Kansas – setzen ein Muster fort, bewährte Technokraten auszuwählen, angefangen bei der wichtigsten Auswahl, der von Jerome Powell, seit Februar Vorsitzender des Fed.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Ökonomie und Public Policy an der Universität Harvard.

Wäre Trump ein normaler Präsident, wäre die Ernennung allgemein anerkannter Personen, die eine wirksame Notenbankpolitik sicherstellen können, nichts Besonderes. Aber wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der häufig Amtsträger ohne Regierungs- oder Behördenerfahrung auswählt und ihnen dann die Aufgabe zu geben scheint, in dem Ministerium, mit dessen Leitung sie beauftragt wurden, ein möglichst grosses Chaos anzurichten. Doch für das Fed hat der Autor von «The Art of the Deal» («Die Kunst des Deals») als stellvertretenden Vorsitzenden einen Wissenschaftler (Clarida) nominiert, dessen berühmteste Veröffentlichung den Titel «The Science of Monetary Policy» («Die Wissenschaft der Geldpolitik») trägt.

Nun könnte man sagen, Trump zugutezuhalten, dass er im Fed die Stabilität aufrechterhält, sei so, also würde man ihm Spitzennoten geben, weil er noch keinen Atomkrieg begonnen hat. Die Idee der Unabhängigkeit der Notenbanken hat im Verlauf der vergangenen dreissig Jahre unter Politikern weltweit enorm an Zuspruch gewonnen. Sie ist nicht nur die Norm in Demokratien wie den USA, der Eurozone und Japan, sondern selbst «starke Männer» wie der russische Präsident Wladimir Putin und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zögern lange, bevor sie ihre Notenbank herausfordern.

Unabhängigkeit ist eine junge Idee

Doch die Menschen vergessen, wie neu die Idee unabhängiger Notenbanken tatsächlich ist. Die altehrwürdige Bank of England erhielt erst vor zwanzig Jahren ihre geldpolitische Unabhängigkeit. Als ich Anfang der Achtzigerjahre in einem wissenschaftlichen Aufsatz für die Unabhängigkeit plädierte, weil sie ein Werkzeug sei, das den Notenbanken in der Inflationsbekämpfung Glaubwürdigkeit verschaffe, wurde dieser Text von Fachzeitschriften reihenweise abgelehnt. Die Gutachter spotteten über die Idee, dass eine derartige Unabhängigkeit mehr als eine bedeutungslose Fassade sein könnte, die von der Regierung mit Leichtigkeit durchbrochen werden könnte.

Was uns zu Trump zurückbringt. Zögert er nur lange, bevor er das Fed unter Druck setzt, die Wirtschaft im Vorfeld der Wahlen von 2020 anzukurbeln und letztlich die enormen Defizite zu monetarisieren, die die republikanischen Steuersenkungen hervorgebracht haben? Wenn das wirklich sein Plan ist (und wer glaubt schon, dass ein in die Ecke getriebener Trump Bedenken hätte, auf eine hohe Inflation zurückzugreifen?), dann ist die gute Nachricht, dass die von ihm ernannten Notenbanker ihm das Leben nicht leicht machen werden.

Trump scheint dies zu verstehen. Schliesslich schimpfte er im Wahlkampf 2016 selbst gegen Powells Amtsvorgängerin Janet Yellen, weil sie angeblich die Zinsen niedrig halte, um die Wahl von Hillary Clinton zu fördern. Jetzt, da er Präsident ist, würde er genau das 2020 gern erleben. In seinen Gesprächen mit Nachfolgekandidaten für Yellen im vergangenen Jahr stellte er angeblich nur eine zentrale Frage: «Sie werden doch nicht die Zinsen erhöhen und meinen wunderbaren Aktienmarkt ruinieren, oder?»

Stunde der Abrechnung könnte noch kommen

Natürlich ist Trump zu einem gewissen Grad durch die Notwendigkeit eingeschränkt, sich die Zustimmung des Senats für seine Nominierungen zu sichern. Tatsächlich haben einige konservative Republikaner eine andere seiner Ernennungen – Marvin Goodfriend von der Carnegie Mellon University – abgelehnt. Dieser hatte es nämlich gewagt, vorzuschlagen, dass das Fed möglicherweise einen neuen geldpolitischen Ansatz (negative Zinsen) brauche, um die nächste richtig tiefe Rezession oder Finanzkrise zu bekämpfen. Obwohl das Fed seinen Rat irgendwann fast mit Sicherheit wird aufgreifen müssen, kam Goodfriends Nominierung im Bankenausschuss des Senats nur mit Mühe durch. Im Grossen und Ganzen jedoch hat der Senat Trump bisher gegeben, was er will, und viele Republikaner hätten einem Störelement – zum Beispiel einem Anhänger Ron Pauls, der das Fed abschaffen will – oder einem sonstigen Konservativen, der der Rückkehr zum Goldstandard aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg das Wort redet, mit Begeisterung zugestimmt.

Unglücklicherweise ist der Kampf um die Unabhängigkeit des Fed noch lange nicht vorbei. Trump hält möglicherweise bloss sein Pulver trocken, bis ein wirklicher Konflikt ausbricht. Bisher sind die geplanten Zinserhöhungen des Fed weitgehend prophylaktischer Natur. Die Inflation steigt nur sehr langsam, obwohl die Wirtschaft auf Hochtouren zu laufen scheint. Doch die Stunde der Abrechnung könnte trotzdem noch kommen. Angenommen, Trump bleibt gesund, vermeidet eine Amtsenthebung und kandidiert wieder, sind das Letzte, was er 2019 und 2020 wollen kann, steil gestiegene Zinsen, ein Anstieg der Arbeitslosenrate und ein wahrscheinlicher Kurseinbruch in seinem wunderbaren Aktienmarkt.

Nicht in der Verfassung verankert

In einer Krise könnte sich die vielbeschworene Unabhängigkeit des Fed als fragiler erweisen, als den meisten Menschen bewusst ist. Sie ist nicht in der US-Verfassung verankert, und Präsident und Senat sitzen an verschiedenen Schalthebeln. Das Fed wurde 1913 durch Kongressbeschluss gegründet, und im Prinzip könnte der Kongress die Bank umgestalten, indem er etwa die parlamentarische Aufsicht erheblich ausweitet oder dem Fed den Geldhahn zudreht. Tatsächlich haben von Zeit zu Zeit im Kongress zirkulierende Gesetzesvorlagen bereits genau das vorgeschlagen.

Bislang wurden die Fed-Ernennungen im Trump-Universum fast so gut behandelt wie die Generäle. Sicher liegen angesichts steil steigender Defizite und des nahenden Wahlkampfs 2020 schwierige Zeiten vor uns. Doch für den Augenblick sollten wir zugeben, dass dies der einzige Bereich ist, in dem die Trump-Präsidentschaft beinahe normal abläuft – jedenfalls bisher.

